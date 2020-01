Autor: Redaktion MANNTV

Die Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sind gemeinsam zurück für einen letzten großen Ritt in der mit Spannung erwarteten Actionkomödie "Bad Boys for Life". Zum Kinostart verlosen wir Handgepäck-Koffer von Samsonite.

Am 16. Januar 2020 kehren Will Smith und Martin Lawrence in "Bad Boys for Life" auf die große Leinwand zurück. Die knallharten Cops aus Miami arbeiten ein letztes Mal zusammen und Fans können sich erneut auf rasante Action, wilde Verfolgungsjagden und coole Sprüche freuen. Das fluchende Cop-Duo Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) kehrt mit Volldampf zurück auf die Leinwand, diesmal unter der Regie der beiden belgischen Filmemacher Adil El Arbi und Bilall Fallah.

Auch Joe Pantaliano nimmt seine Rolle als cholerischer und von seinen beiden Ausnahme-Bullen leidgeprüfter Polizei-Captain Howard in „Bad Boys for Life“ wieder auf. In weiteren Rollen werden Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, Paola Nuñez sowie DJ Khaled zu sehen sein. Über die Handlung von „Bad Boys for Life“ ist noch wenig bekannt.



"Bad Boys for Life" ab 16. Januar 2020 im Kino!

Der Samsonite S Cure Spinner 4-Rollen-Kabinentrolley 55 cm - black:

・Kabinengepäck nach IATA Norm

・hergestellt aus Flowlite einem revolutionären neuen Polypropylen Mix, das Material erlaubt es sehr dünne, aber dennoch starke Schalen aus Polypropylen herzustellen. Ergebniss sind die bislang leichtesten Koffer aus Polypropylen.

・ausgestattet mit einem dreipunktverschluss-System

・die Gummidichtung minimiert das Eindringen von Feuchtigkeit

・TSA-Schloss für sichere Reisen in die USA

・mehrstufiges Gestänge aus Aluminium

・mit Kreuzspanngurten und Packplatte ausgestattet

・hochwertige Doppelrollen für einen hohe Laufruhe

Mehr Infos zu diesem und weiteren Koffern findet ihr bei www.koffer-direkt.de

Wir verlosen drei Handgepäck-Koffer von Samsonite im Wert von jeweils 180 Euro. Zur Verfügung gestellt durch koffer-direkt.de

Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Welchen Wagen fährt Mike Lowrey? (Tipp: Die Antwort findet ihr im Trailer weiter oben!)

​​​​​​

Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Bad Boys for Life Gewinnspiel" an [email protected] .

Teilnahmeschluss ist der 30.01.2020. Durch die Teilnahme bestätigt der Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt zu sein. Mitarbeiter von SONY PICTURES und MANN.TV sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt.