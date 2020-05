Bad Boys for Life – Film-Kritik

Bad Boys for Life – Film-Kritik – Will Smith und Martin Lawrence – ein ungleiches wie kongeniales Team und das seit 1995 und dem ersten Teil „Bad Boys – Harte Jungs“. Auch in „Bad Boys II“ wussten die beiden als Cop-Duo Mike Lowrey und Marcus Burnett zu überzeugen. Heute gehört die Action-Reihe zu den Must-sees des Genres und genießt Kultstatus.

Satte 16 Jahre später enterten Smith und Lawrence mit „Bad Boys for Life“ ein drittes Mal das Kino und sorgten für Begeisterung und Unterhaltung wie damals. Nun erscheint der dritte Teil für das Heimkino, um entspannt von der Couch aus dieses herrlich spaßige Actiongewitter zu genießen.

Draufgänger Mike Lowrey und sein Partner Marcus Burnett stehen nach all den Jahren nämlich immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard nach wie vor zur Weißglut. Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte lieber im Kreise seiner Liebsten verbringen will.

Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts anderes übrigbleibt, als Jagd auf dessen Angreifer zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt.

„Bad Boys for Life“ knüpft nahtlos an den Erfolg der ersten beiden Teile an und begeistert mit reichlich zackigem Humor, ausgiebiger Coolness, hoher Bodycount-Schlagzahl und noch mehr ausufernder Action seine Fans.

Auch der Plot überzeugt, wenn auch nicht als tiefgründige Geschichte. Aber für einen Actioner genau so geschrieben, dass er die Spannung bis zum Ende halten kann. Apropos Finale: Das Ende des dritten Teils ist ein wahres Spektakel.

Mittendrin eben die gealterten Stars Will Smith und Martin Lawrence, die keinen Deut weniger mitreißend agieren als damals – Buddy-Action-Unterhaltung, 100 Prozent.

Da kann man auch gerne das eine oder andere Logikloch verzeihen. Denn der Film als Ganzes ist einfach Action-Spaß pur, so wie ihn Fans sehen wollen. Hinzu kommt ein genialer Score, natürlich mit dem ikonischen „Bad Boys“-Themesong.

Fans der ersten beiden Teile und Genrefreunde generell werden jedenfalls ihre helle Freude mit „Bad Boys for Life“ haben.

So geht Popcorn-Action-Unterhaltung, die am Ende jeden mit einem breiten, zufriedenen Grinsen zurücklässt – Danke, Will Smith und Martin Lawrence!

Bad Boys for Life (Sony Pictures Entertainment) – VÖ: 28. Mai. 20