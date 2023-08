Bad Boys 4: Starttermin steht fest – Seit der gemeinsamen Ankündigung von Will Smith und Martin Lawrence in einem Instagram-Video, dass es einen vierten Teil des legendären Action-Franchise geben wird, fiebern Fan dem nächsten Teil der Kult-Action-Reihe entgegen. Nun gibt es auch endlich einen Starttermin zu „Bad Boys 4“.

Freuen darf man sich 28 Jahre nach dem ersten Teil „Bad Boys – Harte Jungs“ vor allem auch auf Will Smith und Martin Lawrence als kongeniales Cop-Duo Mike Lowrey und Marcus Burnett, die sich in all den Jahren in die Herzen der Zuschauer gespielt haben. Inszenieren wird „Bad Boys 4“ das belgische Regieduo Adil El Arbi und Bilall Fallah, das bereits den dritten Streifen „Bad Boys for Life“ realisiert hatte.

Noch keine Details zur kommenden Story

Ebenfalls wieder an Bord: Produzenten-Legende Jerry Bruckheimer („Fluch der Karibik“, „Top Gun“). Leider gibt es auch derzeit noch keine Details zur kommenden Story von „Bad Boys 4“. Gleiches gilt für einen offiziellen Titel der Action-Fortsetzung. Aber bei der Geschwindigkeit, mit der man aktuell am vierten Teil arbeitet, dürften diese Einzelheiten in den kommenden Wochen und Monaten recht schnell folgen.

Blicken wir doch mal zurück, auf das, was zuletzt im furiosen Action-Spektakel „Bad Boys for Life“ passierte: Draufgänger Mike Lowrey und sein Partner Marcus Burnett stehen nach all den Jahren immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard nach wie vor zur Weißglut. Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte lieber im Kreise seiner Liebsten verbringen will.

Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts anderes übrigbleibt, als Jagd auf seinen Angreifer zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt. Wir sind sehr gespannt, wie es in „Bad Boys 4“ weitergehen wird. Sicher wissen werden wir das garantiert am 13. Juni 2024, denn dann startet der Action-Blockbuster in den deutschen Kinos.

Quelle: kino.de