„Bad Boys 4“ Starttermin: Alles zur heiß erwarteten Action-Blockbuster-Fortsetzung – Im kommenden Jahr hat das Warten ein Ende für alle Fans des kultigen „Bad Boys“-Action-Franchises. So steht nicht nur der Kino-Starttermin für „Bad Boys 4“, sondern es gibt auch ein großes Star-Comeback. So werden Will Smith und Martin Lawrence erneut als das berühmte Cop-Duo Mike Lowrey und Marcus Burnett zurückkehren.

Auch nach 28 Jahren seit dem ersten Teil „Bad Boys – Harte Jungs“, hat die Reihe weiterhin große Zugkraft bei allen Fans. Hierbei haben sich Will Smith und Martin Lawrence über die Jahre als Lowrey und Burnett in die Herzen der Zuschauer gespielt. Ihre Dynamik und Chemie trugen maßgeblich zum Erfolg der Filmreihe bei. Das belgische Regieduo Adil El Arbi und Bilall Fallah, die bereits den dritten Teil inszenierten, übernehmen auch bei „Bad Boys 4“ das Ruder.

Jerry Bruckheimer, bekannt für Blockbuster wie „Fluch der Karibik“ und „Top Gun“, ist erneut als Produzent dabei. Die Geschichte von „Bad Boys 4“ bleibt bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Auch über den offiziellen Titel der Fortsetzung ist noch nichts bekannt. Fans können jedoch mit Spannung erwarten, welche neuen Herausforderungen und Abenteuer auf das charismatische Cop-Duo warten. Im neuen Film soll übrigens Eric Dane, bekannt aus „Grey’s Anatomy“, den neuen Antagonisten verkörpern.

Ein Rückblick auf „Bad Boys for Life“

Blicken wir doch mal zurück, auf das, was zuletzt im furiosen Action-Spektakel „Bad Boys for Life“ passierte: Draufgänger Mike Lowrey und sein Partner Marcus Burnett stehen nach all den Jahren immer noch im Dienst der Polizei und treiben Captain Howard nach wie vor zur Weißglut. Während Einzelgänger Mike immer noch mit seinem Job verheiratet ist, wird Familienmensch Marcus zunehmend klar, dass er seine zweite Lebenshälfte lieber im Kreise seiner Liebsten verbringen will.

Nachdem Mike eines Tages allerdings Ziel eines Attentats wird, überschlagen sich die Ereignisse, sodass den beiden nichts Anderes übrigbleibt, als Jagd auf seinen Angreifer zu machen, der ein dunkles Geheimnis birgt. Wir sind sehr gespannt, wie es in „Bad Boys 4“ weitergehen wird. Sicher wissen werden wir das garantiert am 13. Juni 2024, denn dann startet der Action-Blockbuster in den deutschen Kinos.