Bad Boys 4: Regisseur verrät Neuerungen für kommenden Film – Fans der kultigen Action-Reihe warten sicherlich schon sehnsüchtig auf den neuesten Teil mit den bösen Jungs. So wurde mit dem 13. Juni 2024 zwar bereits ein Starttermin für „Bad Boys 4“ angekündigt, dieser wurde jedoch aufgrund des Hollywood-Streiks verschoben.

Auch wenn es bis dato wenig Details zum vierten Teil gab, stand zumindest fest, dass man sich wieder auf das kongeniale Cop-Duo Mike Lowrey und Marcus Burnett freuen darf. Die Hollywood-Stars Will Smith und Martin Lawrence sind einmal mehr der Dreh- und Angelpunkt des kommenden Action-Blockbusters. Inszenieren wird „Bad Boys 4“ das Regieduo Adil El Arbi und Bilall Fallah aus Belgien, das bereits den dritten Streifen „Bad Boys for Life“ realisiert hatte.

Mehr Comedy in „Bad Boys Ride or Die“

Nun meldete sich El Arbi beim „The Discourse“-Podcast von „The Playlist“ zu Wort und gab ein paar interessante Einblicke in „Bad Boys 4“. El Arbi: „Der Titel, den wir gerne hätten – ich weiß nicht, ob sie den übernehmen – wäre ‚Bad Boys Ride or Die‘, weil ‚Bad Boys 4 Life‘ ist schon weg. Wir wussten gar nicht, dass es einen vierten Film geben wird.“

El Arbi erläuterte: „Aber ja, in diesem Film wird es sehr viel mehr Comedy geben. Ich denke, es gibt deutlich mehr Comedy. Der dritte Teil hatte einen dramatischen Ton. In diesem Film verfolgen wir das Ziel, die Leute zum Lachen zu bringen und eine gute Zeit im Kino zu haben. Martin ist hier auf einer ganz anderen Ebene. Das ist der Höhepunkt der Marcus-Burnett-Arc.“

Rückkehrer und Neuzugänge

Sollte mehr Comedy bedeuten, dass „Bad Boys 4“ diesen schrägen Humor der ersten Filme erhält, werden die Fans das sicherlich begrüßen. Wobei der Grad zu absurdem Klamauk ziemlich schmal ist. Man kann also gespannt sein, was einem „Bad Boys 4“ vorsetzen wird. Zum Plot gibt es weiterhin keine Einblicke. Sicher ist aber, dass neben Will Smith und Martin Lawrence auch Vanessa Hudgens und Alexander Ludwig vor die Kamera zurückkehren werden.

Zu den Neuzugängen zählen indes Rhea Seehorn („Better Call Saul“), Eric Dane („Grey’s Anatomy“) und Ioan Gruffudd („Fantastic Four“).

Quelle: kino.de