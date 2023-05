Bad Boys 4: Original-Rolle wird neu besetzt – Seit mittlerweile 28 Jahren und dem ersten Teil „Bad Boys – Harte Jungs“, begeistern uns nun schon Will Smith und Martin Lawrence als kongeniales Cop-Duo Mike Lowrey und Marcus Burnett. Zur Freude aller Fans des Action-Franchise kündigten Anfang des Jahres Will Smith und Martin Lawrence gemeinsam höchstpersönlich in einem Instagram-Video offiziell „Bad Boys 4“ an.

Wenig später bestätigte dann auch Sony Pictures, dass man an der „Bad Boys“-Fortsetzung arbeiten würde. Im vierten Teil sind somit Will Smith und Martin Lawrence wieder in den Hauptrollen zu sehen. Zudem wurde die Rückkehr eines weiteren Stars der Action-Reihe bekannt gegeben. Denn derzeit wird fleißig am Cast zu „Bad Boys 4“ gearbeitet. Dazu gehört auch wieder Vanessa Hudgens, die im Vorgänger „Bad Boys For Life“ die Waffenexpertin Kelly spielte.

Eine ganz frische News zum Cast sorgte indes für eine Überraschung: Denn eine Original-Rolle, die in allen drei Teilen ein fester Bestandteil war, wird neu vergeben. Und zwar ist es Theresa, die Ehefrau von Marcus Burnett, in der gesamten Reihe, also „Bad Boys“, „Bad Boys 2“ sowie „Bad Boys For Life“, bisher verkörpert von Theresa Randle. Die neue Frau an der Seite von Martin Lawrence wird in „Bad Boys 4“ Tasha Smith sein, bekannt unter anderem aus der Serie „Empire“.

Gründe für den doch recht überraschenden Austausch der Schauspielerinnen sind nicht bekannt. Was allerdings schon vor dem vierten Teil öffentlich wurde, ist, dass Theresa Randle eh vorhatte, sich aus der Schauspielerei zurückzuziehen. Indes kehren neben Will Smith, Martin Lawrence und Vanessa Hudgens auch Alexander Ludwig, Paola Núñez und Charles Melton zurück. Zu den Neulingen in „Bad Boys 4“ zählen neben Tasha Smith auch Eric Dane sowie „Fantastic Four“-Star Ioan Gruffudd.

Auch Produzenten-Legende Jerry Bruckheimer mit von der Partie

Fest steht, dass die belgischen Regisseure Adil El Arbi und Bilall Fallah wieder mit an Bord sind, die bereits den dritten Streifen „Bad Boys for Life“ inszeniert hatten. Außerdem wird Produzenten-Legende Jerry Bruckheimer („Fluch der Karibik“, „Top Gun“) auch mit dabei sein. Details zur kommenden Story von „Bad Boys 4“ gibt es allerdings noch nicht. Auch ein offizieller Titel wurde noch nicht bekanntgegeben. Es bleibt also spannend, was uns am Ende im vierten Teil erwarten wird.

Quelle: filmstarts.de