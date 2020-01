Autor: Bernhard Trecksel

Bad Boys 4 kommt: Vorproduktion hat offiziell begonnen – Gerade erst freuen sich die Fans, weil taufrisch der dritte Teil der Reihe, „Bad Boys For Life“ in die deutschen Kinos eingezogen ist, da gibt es in Sachen streitlustiges Cop-Duo Will Smith/Martin Lawrence schon wieder gute Neuigkeiten zu vermelden. Denn der neue Teil markiert wohl keineswegs das Ende der Fahnenstange, es wurde bereits mit Arbeiten an einem vierten Teil begonnen.

Das vermeldet das Magazin „Variety“: Demnach hat Chris Bremner, Drehbuchautor des aktuellen dritten Teils „Bad Boys For Life“, sich bereits an die Arbeit gemacht und sitzt am Skript zu einem noch namenlosen Teil 4. Er wird für die Bruckheimer-Produktionsfirma und für Disney zudem auch am dritten Teil der Abenteuerfilm-Reihe „Das Vermächtnis der Tempelritter“ feilen.

„Bad Boys For Life“ hat sich in den USA schon jetzt, nach nur einer Woche, als Kinoerfolg erwiesen und alle Erwartungen übertroffen. Allein am Startwochenende spielte der Film zwischen 60 und 70 Millionen Dollar ein, kein Wunder, dass man im Hause Sony/ Bruckheimer an einer Fortsetzung interessiert ist. Insbesondere, wenn man weiß, dass Teil 1 und Teil 2 der Reihe von Michael Bay je 141 bzw. 270 Millionen Dollar einspielten. Insgesamt und weltweit, wohlgemerkt.

Sowohl bei Kritikern als auch bei Fans kommt „Bad Boys For Life“ von den beiden Regisseuren Adil El Arbi und Bilall Fallah gut weg, alle Zeichen stehen also gut, dass wir einen weiteren Streifen der Reihe erleben werden. Ob mit Smith und Lawrence, das steht auf einem anderen Blatt. Sicher werden wir in einem halben Jahr mehr wissen, wenn das neue Projekt in Schwung gekommen ist.