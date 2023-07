„Bad Boys 4“: Action-Fortsetzung mit Will Smith hat Kino-Startdatum – Sony hat kürzlich den Starttermin für den noch unbetitelten vierten Teil der beliebten Action-Reihe „Bad Boys“ bekanntgegeben. Demnach werden Will Smith und Martin Lawrence in den Rollen der ungleichen Miami-Cops Mike Lowrey und Marcus Burnett am 14. Juni 2024 auf die große Leinwand zurückkehren.

Mehr als vier Jahre werden dann seit dem Start des dritten Teils „Bad Boys for Life“ vergangen sein. Das mag zunächst nach einer langen Zeit klingen, stellt aber tatsächlich die kürzeste Wartezeit zwischen den einzelnen Teilen der Franchise dar – „Bad Boys 2“ kam 2003 in die Kinos, und damit ganze acht Jahre nach dem Erstling aus dem Jahr 1995. Auf „Bad Boys for Life“ mussten wir schließlich stolze siebzehn weitere Jahre warten.

Für „Bad Boys 4“ zeichnet abermals das Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah verantwortlich, die bereits den Vorgänger inszenierten und auch bei der Disney Plus-Serie „Ms. Marvel“ Regie führten. Allerdings geht auch der berühmt-berüchtigte, verschobene „Batgirl“-Film von Warner Bros. auf ihre Kappe.

Zu den bereits bekannten Infos gehört, dass neben Smith und Lawrence auch weitere Schauspieler wieder in ihre Rollen aus dem letzten Film schlüpfen werden; darunter Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig und Paola Núñez. Neu im Boot sind Rhea Seehorn, Eric Dane und Ioan Gruffudd.

Die Rolle von Marcus‘ Frau, die in den drei Vorgängerfilmen von Theresa Randle gespielt wurde, wird diesmal von Theresa Tasha Smith übernommen. Abermals wird der Hollywood-Action-Magnat Jerry Bruckheimer als Produzent fungieren.

Quelle: collider.com