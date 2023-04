Back to the Roots

Back to the Roots: RTLZWEI bringt Kult-Klassiker zurück – RTLZWEI hat in der TV-Landschaft einen eher schlechten Ruf und gilt laut „TV-Total“-Moderator Sebastian Pufpaff nicht einmal als echtes Fernsehen. Das war allerdings mal anders, denn sicherlich werden sich viele von uns noch an die goldenen 90er Jahre erinnern, als auf dem Sender noch haufenweise kultige Animes präsentiert wurden.

Leider verschwanden diese nach und nach aus dem Programm – doch genau das soll sich nun wieder ändern.

Was viele nämlich nicht mehr wissen, ist, dass RTLZWEI seinerzeit das Erbe des Tele 5 Formates „Bim-Bam-Bino antrat“ und dazu am frühen Morgen oder auch am Nachmittag ein buntes und vielfältiges Angebot für Kinder ausstrahlte. Eine ganze Generation inzwischen erwachsen gewordener Zuschauer dürfte sich noch an wohlige Fernsehmorgen im Pyjama und mit Cornflakes erinnern.

Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass RTLZWEI zumindest ein klein wenig behagliche Nostalgie zurück ins Wohnzimmer bringen will.

Seit dem letzten Sonntag, dem 16. April, sind dort ab 11.15 Uhr nämlich wieder Klassiker vom Format eines „Mila Superstar“, „Sailor Moon“ und „Dragon Ball“ zu sehen.

Falls ihr heutzutage keine Zeit mehr habt, morgens vor dem Fernseher zu fläzen, müsst ihr euch aber nicht grämen: Den Kindheitsflash könnt ihr nämlich sieben Tage lang kostenlos in der Mediathek auf RTL+ nachholen – falls nötig auch auf dem Rechner oder Smartphone.

Quelle: kino.de