Babylon 5: Film zur Kultserie offiziell angekündigt – Die Serie mit ihren Abenteuern rund um die Raumstation Babylon 5 von J. Michael Straczynski gehört zu den besten Science-Fiction-Formaten der 90er. In den Jahren zwischen 1993 und 1998 entwickelte sich die Science-Fiction-Fernsehserie „Babylon 5“ zu einem Genreschwergewicht, das mit seinen 110 Episoden in fünf Staffeln bei Millionen von Fans Kultstatus entwickelte.

Vor kurzem meldete sich der Filmemacher und Comic-Autor Straczynski mit den Worten „Etwas Wunderbares steht bevor“ zu Wort und sorgte damit für reichlich Aufregung. Schließlich hatte der 68-jährige Serienschöpfer von „Babylon 5“ in seiner langen Laufbahn so einige Kracher in petto, verfasste unter anderem die Drehbücher zu „He-Man and the Masters of the Universe“, der TV-Serie „Ghostbusters“ oder „World War Z“.

Film bereits fertig und soll bald erscheinen

Jetzt kündigte er via Twitter etwas Neues an – und das wird ein Film zur Kultserie „Babylon 5“ sein. In seinem Tweet verkündete J. Michael Straczynski, dass es sich hierbei um einen Animationsfilm handle:

BABYLON 5 ANIMATED MOVIE coming from Warner Bros. Animation & WB Home Entertainment! Classic B5: raucous, heartfelt, nonstop, a ton of fun through time and space & a love letter to the fans. Movie title, release date and other details coming one week from today. #B5AnimatedMoviepic.twitter.com/5ylImI65mm — J. Michael Straczynski (@straczynski) May 3, 2023

„Ich freue mich wahnsinnig über den Film, weil er sich von allem, was wir seit der Original-Show gemacht haben, am meisten nach Babylon 5 anfühlt. Warner gab mir grandioserweise die Freiheit, meine Vision der Geschichte zu verwirklichen. Die Animationen sind phänomenal.“ Und mehr noch, Straczynski verriet, dass der von Warner Bros. Animation produzierte Film bereits fertig sei und bald erschienen werde.

Animations-Film mit Potenzial

Die Handlung soll laut Straczynski eine „typische Babylon-5-Story“ aufweisen und vor allem auch eine Liebeserklärung an die Fans sein. Der Titel des Films und das Veröffentlichungsdatum sollen zeitnah verkündet und vielleicht auch mit einem ersten Trailer garniert werden. Man kann also gespannt sein, wie das Ganze dann ausschauen wird.

Auch wenn es kein Realfilm werden wird, hat „Babylon 5“ als Animationsstreifen einiges an Potenzial, Fans der Original-Serie zu begeistern. Immerhin hat Serienschöpfer J. Michael Straczynski hier augenscheinlich sehr viel Herzblut in das Projekt fließen lassen.

