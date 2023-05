Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water: Teil zwei schon bald auf Disney+ im Abo erhältlich – Es wurde das erwartete gigantische Kino-Highlight, das Ende letzten Jahres Millionen von Fans begeisterte. Der Hype war groß, auch weil der zweite Teil „Avatar: The Way of Water“ geschlagene 13 Jahre auf sich warten ließ.

Der Nachfolger des legendären Science-Fiction-Abenteuers „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ aus dem Jahre 2009 wurde daraufhin der erfolgreichste Film aller Zeiten in Deutschland. Nach dem Heimkinostart im April 2023 von „Avatar: The Way of Water“ als Kauf-VoD bei allen gängigen digitalen Händlern können sich nun alle Fans, die ein Abo beim Streaming-Dienst Disney+ besitzen, auf diesen Blockbuster-Giganten freuen.

Neuer Teil des Science-Fiction-Abenteuers ohne Aufpreis

Denn jetzt wurde der Streaming-Start beim Mäusekonzern bekannt gegeben. Demnach erscheint James Camerons „Avatar: The Way Of Water“ am 7. Juni 2023 auf Disney+ – und das natürlich ohne Aufpreis für alle Abonnentinnen und Abonnenten. Somit könnt ihr ab Juni den ersten und zweiten Teil gleich auch im Doppelpack anschauen.

Mit „Avatar: The Way Of Water“ könnt ihr euch auf ein weiteres und vor allem bildgewaltiges Abenteuer freuen, das man auf der heimischen Couch erleben kann. Storytechnisch knüpft „Avatar: The Way Of Water“ mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films an und erzählt die spannende Geschichte der Familie Sully.

Im Film wird sie dabei nicht nur von ihren Ängsten verfolgt. Die Sullys müssen auf sich Acht geben, einander beschützen. Denn sie werden mit etlichen dramatischen Erlebnissen und Kämpfen konfrontiert, die sie überstehen müssen, um auf Pandora zu überleben.

