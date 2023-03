Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water: Heimkino-Start bekannt gegeben – Ende letzten Jahres blickten Millionen von Fans sehnsüchtig auf den Kinostart von „Avatar: The Way of Water“. Schließlich lagen bis dahin satte 13 Jahren zwischen der sehnsüchtig erwarteten Fortsetzung und dem legendären Science-Fiction-Abenteuer„Avatar - Aufbruch nach Pandora“.

Und so verwundert es nicht, dass der zweite Teil im Kino einschlug wie eine Bombe, ein neuer Avatar-Hype ausgelöst wurde und schlussendlich „Avatar: The Way of Water“ im Kino zum erfolgreichsten Film aller Zeiten in Deutschland mutierte. Nun dürfen sich alle Fans ein weiteres Mal die Hände reiben, denn es wurde der Heimkinostart von James Camerons „Avatar: The Way of Water“ offiziell verkündet.

Fortsetzung in 4K Ultra HD und Dolby Atmos-Audio

Und so gibt es die große Rückkehr nach Pandora ab dem 4. April 2023 bei allen digitalen Händlern exklusiv als digitalen Kauf, dazu gehören auch Amazon Prime Video, Apple TV, Sky Store sowie Videoload. „Avatar: The Way of Water“ gibt es dann für zu Hause in 4K Ultra HD-Qualität sowie Dolby Atmos-Audio, um dieses Abenteuer auch technisch auf höchstem Niveau im Heimkino genießen zu können.

Doch nicht nur das: Beim digitalen Kauf von „Avatar: The Way of Water“ gibt es mehr als drei Stunden noch nie gesehenes Bonusmaterial obendrauf. Das nennt man dann wohl besten Fan-Service. Am Ende dieses Artikels listen wir euch das gesamte Bonusmaterial auf. Neben diesem darf man sich natürlich auf dieses epische Abenteuer freien, das man fortan auf der heimischen Couch erleben kann.

Das erwartet euch in „Avatar: The Way Of Water“

Storytechnisch knüpft „Avatar: The Way Of Water“ mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films an und erzählt die spannende Geschichte der Familie Sully. Im Film wird sie dabei nicht nur von ihren Ängsten verfolgt. Die Sullys müssen auf sich Acht geben, einander beschützen. Denn sie werden mit etlichen dramatischen Erlebnissen und Kämpfen konfrontiert, die sie überstehen müssen, um auf Pandora zu überleben.

Digitales Bonus-Material zu „Avatar: The Way Of Water“

Featurettes

Die Erschaffung der Welt von Pandora

Das Capturing

Die Unterwasserwelt von Pandora

Die Herausforderungen der Gewässer von Pandora

Pandoras bekannte Gesichter

Pandoras nächste Generation

Spider

Wie man zu einem Na’vi wird

Die Riffbewohner

Pandora wird zum Leben erweckt

Die RDA kehrt zurück nach Pandora

Pandoras neue Gesichter

Die Klänge von Pandora

Neuseeland – die Heimat von Pandora

Zusätzliche Featurettes, die spezielle Teams innerhalb der Produktion hervorheben

Casting

Die Stunts

Lightstorm Lab

Das Ensemble

Weiteres Bonusmaterial: