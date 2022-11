Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water: Finaler Trailer zum Kino-Blockbuster – Ganze 13 Jahre ist es her, dass „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ die Zuschauer in den Kinos begeisterte. Ein Science-Fiction-Abenteuer, das in der Folge zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten aufsteigen würde. Nun endlich erscheint mit „Avatar: The Way of Water“, der von Fans sehnlichst herbeigesehnte Nachfolger in den Kinos.

Doch bevor es am 14. Dezember 2022 endlich auch hierzulande losgeht, gibt es jetzt noch den finalen Trailer zu „Avatar: The Way of Water“ zu sehen. Und auch dieser stimmt bildgewaltig auf das neue Abenteuer auf Pandora ein. Der Trailer zum großen Kino-Highlight 2022 von Regielegende James Cameron schraubt dabei die Erwartungen immens hoch.

Ein episches Abenteuer wartet

Denn das neue Bewegtbildmaterial deutet bereits an, dass man sich auf ein episches Abenteuer einstellen kann. Ein wahrhaft bildgewaltiges, wenn man alleine auf die spektakulären Landschaften und Bewohner Pandoras blickt, die wir im Trailer präsentiert bekommen. Storytechnisch knüpft „Avatar: The Way Of Water“ mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films an und erzählt die spannende Geschichte der Familie Sully.

Im Film wird sie dabei nicht nur von ihren Ängsten verfolgt. Die Sullys müssen auf sich Acht geben, einander beschützen. Denn sie werden mit etlichen dramatischen Erlebnissen und Kämpfen konfrontiert, die sie überstehen müssen, um auf Pandora zu überleben. Regie-Urgestein James Cameron hat hier allem Anschein nach einmal mehr episches Kino erschaffen.

Namhafter Hollywood-Cast rundet Kino-Highlight des Jahres ab

So produzierte Cameron gemeinsam mit Jon Landau. Auch der Cast ist namhaft besetzt: mit Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi sowie Kate Winslet.

Streicht euch also den 14. Dezember 2022 dick im Kalender an, denn das epische Abenteuer „Avatar: The Way Of Water“ sollten sich Cineasten auf der großen Kinoleinwand in 3D nicht entgehen lassen.