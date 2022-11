Avatar: The Way of Water

Avatar: The Way of Water: Außerordentlich lange Laufzeit des Films bestätigt – Lange mussten die Fans darben, doch bald ist es soweit: Am 16. Dezember wird die Fortsetzung von James Camerons Erfolgsfilm „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ in die Kinos einziehen: „Avatar: The Way of Water“ zeigt, wie die Abenteuer von Jake Sully und Neytiri weitergehen werden. Nun wurde offiziell verkündet, wie lang der Streifen werden wird. Belassen wir es mal bei: Auf Kinogänger kommt ein episches Erlebnis zu.

Dass die Kinofilme im Laufe der Jahre immer länger geworden sind, verdanken wir wohl nicht zuletzt der „Der Herr der Ringe“-Trilogie sowie den unzähligen Streifen verschiedener Superhelden-Universum, deren Abenteuer in zunehmend epischer Bandbreite präsentiert werden. Die meisten Filme bringen es damit auf eine Länge irgendwo zwischen 120 bis 150 Minuten, wenige kratzen an der dritten Stunde oder toppen diese sogar.

Offenbar will James Cameron die lange Zeit, die seine Fans des neuen Streifens harren mussten, entsprechend entlohnen:

Dies jedenfalls nimmt das Portal „Unilad“ an. Dort berichtet man, dass die Fans nunmehr seit 2009 auf „Avatar: The Way of Water“ warten. Der Plot des neuen Films: Die beiden ungleichen Partner, der Mensch Jake Sully (Sam Worthington) und die Naʼvi Neytiri (Zoe Saldaña) haben nunmehr eine Familie gegründet. Diese wollen sie um jeden Preis zusammenhalten, doch sind sie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und sich den diversen Gebieten des Planeten Pandora zu stellen.

Zu allem Überfluss erhebt eine alte Gefahr aus der Vergangenheit ihr Haupt – und einmal mehr musst Jake sich gegen die Menschheit stellen … Das klingt nicht nur nach einer klassischen langen Heldenreise mit entsprechend epischem Konflikt, sondern die Laufzeit von „Avatar: The Way of Water“ bestätigt diese Annahme: Denn wie „Unilad“ unter Berufung auf „The Hollywood Reporter“ berichtet, wird „Avatar: The Way of Water“ drei Stunden und zehn Minuten eures Kinoabends währen. Oder anders ausgedrückt:

Der Film wird 190 Minuten dauern. Damit kratzt James Cameron einmal mehr an einem seiner eigenen Werke: dem Erfolgsfilm „Titanic“, der drei Stunden und vierzehn Minuten dauert.

Quelle: unilad.com