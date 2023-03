Avatar 3: Neun-Stunden-Epos im Heimkino? – Jüngst sorgte die lang herbeigesehnte Fortsetzung „Avatar: The Way of Water“ zum legendären Science-Fiction-Abenteuer „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ in den Kinos für reichlich Furore. Nun steht am 4. April 2023 der Heimkino-Start start an, bei dem sich Fans den zweiten Teil in 4K Ultra HD, mit Dolby Atmos-Audio sowie mehr als drei Stunden Bonusmaterial in die Wohnzimmer holen können.

Währenddessen hat Regie-Ikone James Cameron bereits Details über die Zukunft des Franchise und somit auch zu „Avatar 3“ bekanntgegeben. Seither diskutieren Fans und Filmexperten darüber, was uns mit dem dritten Teil des epischen SciFi-Abenteuers erwarten könnte. Diesbezüglich kochen derweil Spekulationen hoch, dass „Avatar 3“ nach seinem Kinostart als Streaming-Serie zu Disney+ kommen könnte. Denn die erste Schnittfassung soll angeblich ganze neun Stunden Laufzeit betragen.

Miniserie oder XXL-Film?

Diese Spekulationen gründen auf einem Bericht von Insider Jeff Sneider, wonach „Avatar“-Regisseur James Cameron eine neunstündige Schnittfassung besitzt, die er in die Nachbearbeitung geben will. Hierbei verlangte Cameron, dass die gesamten neuen Stunden animiert werden sollen. Eine eher ungewöhnliche Herangehensweise, da man eigentlich erst entscheidet, welche Szenen es in einen finalen Film schaffen, und diese dann erst nachbearbeitet.

Der Star-Regisseur scheint mit seinem Material somit wohl einiges mehr vorzuhaben, als damit einen drei- bis vierstündigen Kinofilm zu machen. Insider Jeff Sneider verkündete, dass er herausgefunden haben will, dass aus den neun Stunden Extramaterial eine Miniserie gemacht werden soll. Diese soll dann nach dem Kinostart von „Avatar 3“ im Dezember 2024 beim Streaming-Dienst Disney+ an den Start gehen. Derzeit läuft diese Geschichte jedoch nur in der Gerüchteküche.

Der teuerste Film aller Zeiten

Denn auch wenn dies jede Menge Streaming-Kunden zu Disney+ locken könnte, so wären die Kosten enorm. Am Ende könnte es auch ganz einfach so sein, dass Cameron ein Neun-Stunden-Epos veröffentlicht, da er schlicht nichts weglassen will. Ob nun Serie oder XXL-Film, Fans dürfen gespannt sein, wie es im „Avatar“-Universum weitergeht.

Doch sollte man sich schlussendlich dazu entscheiden die gesamten neun Stunden an Filmmaterial komplett nachzubearbeiten und zu animieren, dürfte „Avatar 3“ der teuerste Film aller Zeiten werden. Aktuell steht auf Platz eins übrigens „Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten“, der bis dato alleiniger Rekordhalter ist mit einem Budget von über 400 Millionen US-Dollar.

Quelle: film.tv