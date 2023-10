Avatar 3: Laufzeit des neuen Teils soll für drei Filme reichen – Der neueste Teil der ikonischen Film-Franchise, „Avatar: The Way of Water“, hat in diesem Jahr für Aufsehen sowohl in den Kinos als auch im Heimkino gesorgt. Indes hat Meisterregisseur James Cameron bereits einige Informationen zum kommenden dritten Film verraten.

Diesbezüglich gibt es wachsende Gerüchte, dass nach der Kinopremiere des dritten Teils, dieser als Streaming-Serie auf Disney+ verfügbar sein könnte. Denn die erste Schnittversion des Films soll eine Laufzeit von unglaublichen neun Stunden haben. Der Film ist bereits in der Phase der Post-Produktion, da er parallel zu „The Way of Water“ gefilmt wurde. Interessanterweise fanden die meisten Dreharbeiten in riesigen Wassertanks statt, in denen die Schauspieler und die Crew aktiv waren.

Miniserie oder Mega-Film?

Diese Spekulationen stützen sich auf Angaben von Brancheninsider Jeff Sneider. Laut Sneider besitzt Cameron eine neunstündige Rohfassung, die er zur weiteren Bearbeitung freigegeben hat. Dabei soll der gesamte neue Inhalt animiert werden. Dies ist ein ungewöhnlicher Ansatz, da in der Regel zuerst entschieden wird, welche Szenen im finalen Film erscheinen, bevor diese weiter bearbeitet werden. Es scheint also, dass Cameron Pläne hat, in der Länge über einen üblichen Spielfilm von drei bis vier Stunden hinausgehen.

Sneider behauptet sogar, dass das zusätzliche Material von neun Stunden möglicherweise in eine Miniserie umgewandelt werden könnte. Diese Miniserie könnte dann nach der Kinoveröffentlichung von „Avatar 3“ im Dezember 2024 auf der Streaming-Plattform Disney+ starten.

Rekordbudget für „Avatar 3“?

Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die kompletten neun Stunden an Filmmaterial bearbeitet und animieren werden, könnte „Avatar 3“ den Titel als teuerster Film aller Zeiten für sich beanspruchen. Derzeit hält „Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten“ diesen Rekord mit einem Budget von über 400 Millionen US-Dollar.

Die Kosten für eine solche Produktion wären enorm und könnten viele Streaming-Abonnenten zu Disney+ ziehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Cameron tatsächlich plant, ein Neun-Stunden-Epos zu schaffen oder ob am Ende ein konventionellerer Ansatz gewählt wird. In jedem Fall bleiben Fans und Filmbeobachter gespannt auf die Weiterentwicklungen in der „Avatar“-Welt.

Quelle: film.tv