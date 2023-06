Autor forderte 250 Mio. von Amazon: Wegen Ringe der Macht wird er nun selbst verklagt – Im April 2023 hatten Neuigkeiten die Runde gemacht, wonach ein Fan-Fiction-Autor namens Demetrious Polychron vor Gericht von Amazon 250 Millionen US-Dollar forderte. Der Grund: Polychron behauptet, der Megakonzern hätte die Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bei ihm abgekupfert. Nun muss sich Polychron selbst verantworten, er wurde ebenfalls verklagt. Wegen Plagiats.

Man erinnere sich, dass Amazon für den hauseigenen Streaming-Dienst Prime die Rechte für Projekte in ganz bestimmten Teilen und Epochen der Welt von „Der Herr der Ringe“ eingekauft hatte. Die Serie ist dabei etwa auf fünf Staffeln terminiert, soll das teuerste Format seiner Art aller Zeiten darstellen. Eine satte Milliarde Dollar ließ sich der Konzern das Ganze kosten, nur der Rechte-Einkauf von den Tolkien-Nachfahren soll bereits mit 250 Millionen Dollar davon zu Buche schlagen.

Exakt diese Summe fordert im April ein Mann:

Der Fan-Geschichte Demetrious Polychron verlangt das Geld von Amazon, hatte im April gegen das Mega-Unternehmen geklagt. Polychrons Vorwurf: Urheberrechtsverletzung, demnach habe sich Prime für „Die Ringe der Macht“ Charaktere sowie Teile der Handlung aus der Fan-Fiction des Verfassers angeeignet. Polychron hatte laut einem Artikel von „T3n“ im September 22 ein Buch namens „The Fellowship of the King: The War of the Rings“ geschrieben, dem Verfasser zufolge ein eigenständiges Werk.

Doch dem Artikel zufolge basiert das wohl auf der Welt von Mittelerde, die J. R.R. Tolkien schuf, und in der unter anderem Werke wie „Das Silmarillion“, „Der Hobbit“ und natürlich das unerreichte Meisterwerk „Der Herr der Ringe“ angesiedelt sind. Doch genau diese Vorlage, wenn man das Ganze denn so nennen möchte, sollten sich die Vorwürfe gegen den Autor als wahr erweisen, dürfte sich für Polychron jetzt als kostspielige „Inspiration“ entpuppen.

Die Tolkien-Nachfahren zogen vor Gericht:

In Los Angeles reichten sie ihrerseits vor einem Bundesgericht Schadensersatzklage gegen Demetrious Polychron ein, erläutert „T3n“ unter Berufung auf „Bloomberglaw“. Der Vorwurf: Polychron habe eine Fortsetzung der Trilogie „Der Herr der Ringe“ verfasst und in Umlauf gebracht, welche nie autorisiert worden war. Zahlreiche urheberrechtlich geschützte Elemente aus der Welt Tolkiens würden in seinem Buch verwendet. So soll Polychron ganze 15 Gedichte des Altmeisters wörtlich übernommen haben.

Auch andere Passagen sollen demnach Direktkopien aus der Feder Tolkiens sein. Die Handlung basiere auf der Grundlage der originalen Trilogie, zudem soll Polychron hunderte Charaktere des Originals genutzt haben. In der Klage des Autors gegen Amazon hatte es seinerzeit hingegen geheißen, zwar habe er sich inspirieren lassen von Tolkiens „Der Herr der Ringe“ – es sei aber ein davon komplett unabhängiges Werk mit seinem Buch entstanden.

Die Nachfahren Tolkiens erläutern in dem neuen Verfahren gegen den Autor hingegen:

Bereits 2017 soll Demetrious Polychron bei ihnen einen Versuch unternommen haben, eine Lizenz für seine Geschichte zu erhalten. Man habe dies aber abgelehnt. Demnach hätten die Erbengemeinschaft und ihre Rechtsvertreter bereits im März und April 2023 mehrfach versucht, sich an Polychron zu wenden, nachdem man sein Buch bereits vor der Amazon-Klage entdeckt hatte. Der Autor hatte sich unter Berufung auf diverse Erkrankungen entschuldigt, er sei nicht in der Lage zu Gesprächen.

Dementsprechend seien die Erben Tolkiens ihren Aussagen zufolge überrascht gewesen, als sie kurz nach dem Kontaktversuch zum Autor erfuhren, dass dieser wiederum Amazon verklagt hatte. Unbekannt ist, auf wie viel Schadenersatz die Tolkien-Erben und ihre Juristen wiederum Polychron verklagt haben. Polychrons Werk ist nicht mehr auf Amazon zu finden, eine Unterlassungserklärung dürfte für diesen Umstand gesorgt haben.

Es dürfte wohl nicht zu klären sein, ob Polychron wirklich glaubte, Erfolg bei seiner Klage gegen Amazon zu haben, oder ob es sich um ein PR-Manöver für sein Buch handelt. Man darf gespannt sein, wie der Fall ausgeht – je nachdem, was das Buch Polychron bis zum Verkaufsstopp einbrachte, dürfte die Schadenersatz-Summe entsprechend hoch ausfallen.

Quelle: t3n.de