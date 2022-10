Austin Powers und Kill Bill: Meghan Markle beklagt „asiatische Stereotypen“ – Meghan Markle. Die Herzogin von Sussex ist bekannt dafür, sich zu einer Vielzahl von gesellschaftlichen Themen zu äußern. Nun sind Filmklassiker wie die „Austin Powers“- und „Kill Bill“-Reihen in das Visier der prominenten Dame gerückt. Markels Vorwurf: Diese Filme würden „problematische“ Darstellungen asiatischer Charaktere propagieren.

So formuliert es das Portal „LADbible“. In ihrem Podcast „Archetypes“ auf Spotify war bei der 41-Jährigen die Rede von „asiatischen Stereotypen“, welche von den Streifen verstärkt würden. Hollywoodstreifen würden demnach problematische Darstellungen bekräftigen, so Markle. „Austin Powers“ und „Kill Bill“ stellten Karikaturen asiatischer Frauenfiguren dar, welche zugleich „übersexualisiert“ und „aggressiv“ seien.

Markles Gäste im Podcast:

Journalistin Lisa Ling und Komikerin Margaret Cho. In der Folge mit dem Titel „Dragon Lady“ (zu Dt.: „Drachenlady“) urteilte das Trio aus moderner Perspektive über Jahrzehnte alte Streifen, welche Markle zufolge „Karikaturen von Frauen asiatischer Herkunft“ präsentierten. Besonderes Augenmerk erfuhr dabei der Austin-Powers-Teil „Goldständer“, in dem die beiden japanischen Zwillinge Fook Mi (Diane Mizota) und Fook Yu (Carrie Ann Inaba) eine kleine Nebenrolle einnehmen.

Auch Yakuza-Anführerin O-Ren Ishii aus „Kill Bill“, gespielt von Lucy Liu, bekam ihr Fett weg. „Und es gibt nicht nur diese beiden Filme, sondern viele weitere Beispiele“, so Markles nicht weiter begründete Behauptung. Dabei sprach Meghan Markle mit ihren Gästen aber nicht nur über Filme, sondern, wie „LADbible“ es ausdrückt, „auch über ihr Lieblingsthema: Sich selbst“. Sie sei in L.A. aufgewachsen, „einer Stadt voller Kultur“, zitiert sie der Bericht.

Als Teenagerin habe sie oft ein „koreanisches Spa“ besucht

Auch wollte ihre Mutter demnach, dass sie viel nackt herumläuft, so die Prominente. So betonte sie: „Sei einfach du selbst, unabhängig davon, was irgendein gesellschaftlicher Rahmen oder Archetyp oder eine laute Stimme aus einem kleinen Ort dir sagt, dass du sein sollst. Sei du selbst. Dein vollständiges, vielschichtiges, manchmal seltsames, manchmal großartiges, aber immer bestes und wahres Selbst. Sei einfach du selbst. Du bist so viel größer als jeder Archetyp.“

