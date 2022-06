Irrer Harry Potter Fan-Trailer: Künstler ersetzt alle Zauberstäbe durch Knarren – „Harry Potter“. Mit den spannenden Abenteuern des Zauberlehrlings verzauberte (sorry) Autorin Joanne K. Rowling eine ganze Generation von Lesern. Die dazugehörigen Filme begeisterten Zuschauer weltweit. Ein Videokünstler nahm sich einige der ikonischen Szenen vor und stellte sich folgende Frage: Was, wenn alle Zauberstäbe durch Knarren ersetzt würden?

So entführt uns der anonyme Video-Artist in eine Welt, in der anstelle von mit Phönixfedern und Trollblut geweihten Zauberstäben eben Bleispucker zum Einsatz kommen: Statt Federn mit Schwebezaubern in der Luft zu halten, werden sie mit UZI-Salven balanciert. Hogwarts-Professoren verleihen nun ihren pädagogischen Argumenten mit einer abgesägten doppelläufigen Schrotflinte Nachdruck.

Spätestens, wenn Musterschülerin Hermine in dem Fake-Trailer einen Mitschüler, der lästige Fragen stellt, nicht einfach nur versteinert, sondern ihm mit der 45er ein blutiges Lüftungsloch in die Stirn stanzt oder beim Quidditch schon mal jemand mit einem Bauchschuss vom Besen stürzt, schnallt auch der Letzte die Marschrichtung dieses wunderbaren Spaßprojekts, das die Potter-Welt in einen Tarantino-Abklatsch verwandelt.

Konkret wollte die Person hinter dem Projekt damit auf die zunehmende Waffengewalt in den USA hinweisen. In der Beschreibung des Videos heißt es daher treffend: „Stellen Sie sich in diesem Jugendroman, der für die große Leinwand adaptiert wurde, eine wundersame Welt voller Waffen vor! Hunderte von Stunden wurden investiert, um Magie digital durch Waffen zu ersetzen.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht: „EXPECTO PATRONE!“

Quelle: 9gag.com