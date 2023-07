Aufwändig restauriert: Deutscher Kultfilm kommt zurück ins Kino – Sich ausgerechnet der grandiosen Buchvorlage „Das Parfum“ aus der begnadeten Feder des Autors Patrick Süskind anzunehmen, wäre für viele Filmemacher ein rotes Tuch gewesen. Bernd Eichinger und Tom Tykwer lieferten jedoch im Jahr 2006 nicht zuletzt dank einer hochkarätigen Besetzung ein durchaus gelungenes Werk ab und brachten die Geschichte eines Mannes auf der Suche nach Perfektion mit imposanten Bildern ins Kino. Nun soll es aber dank der aktuellen technischen Möglichkeiten noch beeindruckender werden.

Anlässlich der Eventreihe BEST OF CINEMA soll „Das Parfum“ am 01. August in einer aufwändigen 4K-Restaurierung für einen Tag mit gestochen scharfen Bildern zurück auf die große Leinwand kommen.

Für Filmfans die ideale Gelegenheit also, diese Perle deutscher Filmkunst im großen Stil nachzuholen oder ein weiteres Mal zu genießen.

Der Film nach dem Weltbestseller erzählt die Geschichte des Jean-Baptiste Grenouille, der unter unwürdigen Umständen im Jahr 1738 auf dem Pariser Fischmarkt auf die Welt kommt. Dem Heranwachsenden wird bald klar, dass er über einen außerordentlich feinen Geruchssinn verfügt, und er entkommt dank diesem den unmenschlichen Arbeitsbedingungen in einer Gerberei.

Als Lehrling des Parfumeurs Baldini überflügelt er seinen Meister rasch und entwickelt eine wahren Obsession hinsichtlich seiner nun entdeckten Profession des Duftmischens.

Auf der Suche nach der Grenze des Machbaren verfällt er schließlich der Idee, menschliches Aroma zu konservieren, und beginnt, junge Frauen zu diesem Zweck zu ermorden. Als er dann aber einer Frau namens Laura begegnet, deren Geruch für Grenouilles Nase nach fast schon übersinnlich zu nennender Perfektion duftet, spitzt sich die Lage zu.

In den Hauptrollen agieren der britische Shootingstar Ben Whishaw neben Oscar-Preisträger Dustin Hoffman, Alan Rickman sowie Rachel Hurd-Wood. In weiteren Rollen zu sehen sind außerdem Birgit Minichmayr, Corinna Harfouch, Jessica Schwarz, sowie Karoline Herfurth.

