Transformers: Aufstieg der Bestien: Neuer Trailer zum siebten Robo-Blockbuster – Im kommenden Juni kracht es nach langer Zeit mal wieder robotermäßig im Kino. Denn mit „Transformers: Aufstieg der Bestien“ erscheint nach „Transformers 5: The Last Knight“ sowie dem Ableger „Bumblebee“ der siebte Film des großen Action-Franchise. Nach dem fünften Teil erstmals ohne Action-König Michael Bay auf dem Regiestuhl.

Auf diesem nahm nun „Creed II – Rocky’s Legacy“-Regisseur Steven Caple Jr. Platz. Und wie er das zwischenzeitlich doch sehr ermüdende Franchise wiederbeleben will, könnt ihr nun in Ansätzen im neuen Trailer zu „Transformers: Aufstieg der Bestien“ sehen. Hierbei zeichnet sich ein neues Action-Spektakel ab, das gespickt ist mit einer „fast“ neuen Art von Transformers, die sich den Autobots um Optimus Prime entgegenstellt.

Willkommen auf der Erde Maximals, Predacons und Terrorcons

Somit wird der ewige Kampf zwischen den Autobots und Decepticons um eine neue Fraktion erweitert. Und zwar die Dinobots, auf die man bereits in „Transformers: Ära des Untergangs“ einen ersten Vorgeschmack bekam. Im neuen Film stehen sie aber im Fokus – und so bekommen Fans jede Menge Bestien-Fraktionen wie die Predacons und Maximals zu sehen. Hinzukommen die untoten Terrorcons, weshalb sich Fans auch auf etliche neue Transformers wie beispielsweise Optimus Primal, Airazor, Mirage sowie Rhinox freuen.

Plottechnisch spielt „Transformers: Aufstieg der Bestien“ im Jahr 1994 und gilt als direkte Fortsetzung zum Ableger „Bumblebee“. Es ist die Zeit, in der die Verbindung zwischen den Menschen und Transformers zustande kommt. Denn eine neue Bedrohung schlägt auf der Erde ein, ungebetener Besuch, dem nur Menschen und Transformers um Optimus Prime gemeinsam entgegentreten können.

Neue Transformers-ÄraMit dem Auftreten der neuen Robo-Fraktionen will man eine neue Transformers-Ära einleiten, was im neuen Trailer definitiv Lust auf mehr macht. „Transformers: Aufstieg der Bestien“ könnte also nach all den Jahren wieder frischen Wind in das Franchise pusten. Ob der siebte Film dies schaffen wird, davon kann man sich dann ab dem 8. Juni 2023 selbst überzeugen, wenn „Transformers: Aufstieg der Bestien“ in den deutschen Kinos erscheint.

