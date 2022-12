Transformers – Aufstieg der Bestien: Deutscher Trailer zum neuen Robo-Spektakel – In den 80ern und frühen 90er Jahren dominierten sie jedes Jungenzimmer, waren das, was für Mädchen seinerzeit die Barbie war: die Transformers. Die Zeiten mögen sich geändert haben, doch der Popularität der gewaltigen sprechenden Roboter und ihres ewigen Krieges untereinander tut das keinen Abbruch. Mit „Transformers – Aufstieg der Bestien“ kündigt sich der nächste Teil der bombastischen Reihe für das Kino an.

Wir erinnern uns: Zuletzt haben wir die Transformers im Spin-off „Bumblebee“ in einer vergangenen Zeitlinie erlebt. Diese spielte in den 90er Jahren und stellt im Kanon der Reihe den Zeitraum dar, bevor es in die „Beast Wars“ geht. Noch vor dem klassischen Kampf zwischen den guten Autoboards und den bösen Decepticons auf der Erde, mit dem immerhin fünf abendfüllende Spielfilme in Spektakel verwandelt wurden, geht es im nunmehr siebten Teil „Transformers – Aufstieg der Bestien“ für andere Transformers ans Eingemachte:

Die guten Maximals und die raubtierhaften Predicons

Beide Fraktionen sind eben Bestien-Maschinen, die sich nicht in Fahrzeuge, sondern vielmehr in riesige metallene Tiere und Urviecher verwandeln können. Ihr Kampf tobte kanonisch wie angedeutet in den neunziger Jahren vor der klassischen „Transformers“-Kinoreihe – weswegen wir auch eine gänzlich neue Besetzung mit entsprechend frischem Wind im Franchise erleben werden. Als Regisseur für „Transformers – Aufstieg der Bestien“ zeichnet Steven Caple Jr. verantwortlich, der auch das Boxdrama „Creed 2 – Rocky’s Legacy“ drehte.

Zur neuen Besetzung zählen neben dem Grammy-Preisträger Anthony Ramos („Hamilton“) auch Dominique Fishback („Judas and the Black Messiah“), die für den britischen Filmpreis BAFTA nominiert war. Unterstützung erhalten sie von der Darstellerin Luna Lauren Vélez, die man unter anderem aus „Dexter“ kennt. „Transformers – Aufstieg der Bestien“ soll im Juni 2023 in den deutschen Kinos anlaufen.