Aufgrund von Sparmaßnahmen: ARD schaltet SD-Sender ab – Mit Blick auf den technischen Fortschritt können sich heutzutage alle Zuschauerinnen und Zuschauer über High Definition freuen. Die Zeiten wo man noch Filme und Serien in SD-Qualität schauen musste, sind schon lange vorbei. Schaut man hierbei auf die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, so ist die HD-Qualität ohne zusätzliche Kosten im Jahre 2023 Standard.

Und doch gibt es sie noch im Angebot, die SD-Sender. Doch das soll bald vollends Geschichte sein. Bereits im letzten Jahr strichen die Öffentlich-Rechtlichen vier SD-Sender. Dies soll nun fortgeführt werden, wie die ARD gegenüber der Nachrichtenagentur „epd“ verriet. Demnach will man das Angebot der SD-Sender weiter einstauchen.

„[…] wirtschaftlich nicht mehr vertretbar“

Die SD-Abschaltung im letzten Jahr von arte, tagesschau24, phoenix sowie ONE, hat nach Aussagen der ARD keine negativen Auswirkungen gehabt. Somit kommt der Plan, weitere SD-Sender ins Fernsehgrab zu schicken, gerade recht, da der öffentlich-rechtliche Rundfunk ohnehin merkliche Sparmaßnahmen vornehmen will.

Ein Sprecher der ARD bestätigte gegenüber der „epd“, dass man nun vorhat, die SD-Übertragung via Satellit vollständig einzustellen. „Eine Doppelversorgung mit SD und HD bei der mittlerweile sehr geringen Nutzung von SD ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar“, heißt es bei der ARD. Laut dem Satellitenbetreiber „Astra“ sollen aktuell nur noch 1,1 Millionen Haushalte die ARD-Sender in SD-Qualität schauen. Bis zum Jahr 2025 will man alle SD-Sender abschalten.

Quelle: tvspielfilm.de