„Audition“ – Film-Kritik – Genrefreunde von wahrhaft albtraumhaften verstörenden Schockern kennen das Meisterwerk von Regie-Ikone Takashi Miike („Ichi the Killer“, „Dead or Alive“) ganz sicher. Der japanische Schocker „Audition“ zählt unter Kennern des Torture-Porn-Kinos seither nicht nur zu den besten, sondern auch zu den kontroversesten Streifen der letzten Dekaden.

Ein unvergessener Streifen, der sich als äußerst biestiger Slow-Burner präsentiert, der mit krassen Schockeffekten unter die Haut und anhand seiner expliziten Szenen durch Mark und Bein geht. Dies alles aber mit einer Eleganz und Intelligenz inszeniert, dass „Audition“ auch Regielegenden wie beispielsweise Quentin Tarantino überzeugen konnte, der den Japano-Schocker als Meisterwerk adelte.

Genre-Klassiker komplett ungeschnitten in einer FSK 18-Version

Dies sehen Fans des Films nicht anders und können sich nun richtig freuen. Denn Capelight Pictures bringt den Genre-Klassiker endlich wieder komplett ungeschnitten in einer FSK 18-Version zu euch nach Hause in die Heimkinos. In einer edel aufgemachten und streng limitierten Collector's Edition im Mediabook. Neben dem obligatorischen Booklet beinhaltet das Mediabook „Audition“ in der Uncut-Version mit einer neuen 2K-Master-Restaurierung sowie beiden Synchron-Fassungen.

Hinzu kommt interessantes Bonusmaterial, das alles zusammen als Gesamtpaket jeden Fan zufriedenstellen sollte. Wer dem Genre der Schocker und kontroversen Streifen frönt, „Audition“ aber noch nicht kennt und nun neugierig geworden ist, nachfolgend ein paar Zeilen, worum es im Film geht: „Audition“ dreht sich um Shigeharu Aoyama. Seine Frau verstarb vor ein paar Jahren. Doch nun ist er endlich wieder bereit für eine neue Partnerschaft, weshalb er sich auf die Suche nach einer Freundin macht.

Mit der Hilfe eines befreundeten Filmproduzenten inszeniert er eine Art Vorsprechen, bei dem er die junge Asami kennenlernt. Daraufhin kommen sich beide näher und die attraktive Asami geht ein Verhältnis mit Shigeharu ein. Was der Witwer allerdings nicht ahnt: Die wirklichen Beweggründe Asamis hinter der vermeintlichen Liebesbeziehung sind gänzlich andere. Als es Shigeharu allmählich dämmert, ist es allerdings schon längst zu spät.

Da „Audition“ unter Fans nicht nur Kultstatus genießt, sondern für seine rabiaten Szenen berühmt-berüchtigt ist, kommt man an dieser toll aufgemachten, ungeschnittenen Neuauflage im Mediabook nicht vorbei.

Audition (Capelight Pictures) – VÖ: 10. Feb. 23

Erhältlich als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD) und Single-DVD