Mysteriöser Besucher aus dem All

„Asteroid City“ – Film-Kritik – Das Filmjahr 2023 hat bereits so viele Filme aller Art hervorgebracht. Ein Streifen, der sich hierbei fernab von 0815-Kino und Massenproduktionen bewegt, ist das neueste Werk von Genreikone Wes Anderson. Er lässt euch in „Asteroid City“ in eine absonderliche, aber überaus spannende Welt abtauchen – und zwar nun im Heimkino auf DVD und Blu-ray.

Wie man es von Andersons Regiewerken gewohnt ist, präsentiert sich „Asteroid City“ in einem einzigartigen und visuell beeindruckenden Gewand. Dieses Mal nimmt Anderson einen mit auf die Reise in die Fünfzigerjahre. Dabei geht es um das namensgebende Asteroid City, eine abgelegene Kleinstadt in den USA, die Schauplatz eines ungewöhnlichen Ereignisses wird.

Pastellfarbene Idylle einer Kleinstadt vs. Alien

Die pastellfarbene Idylle der Kleinstadt wird jäh durch ein Update des Junior Stargazer Programms unterbrochen, denn die Stadt bekommt unerwarteten Besuch von außerhalb – und zwar von weit, weit außerhalb. Ein Alien landet und bringt die militärischen und zivilen Kräfte der Stadt durcheinander. Die Behörden erklären die Stadt zur Sperrzone, was den Witwer Augie Steenbeck und seine vier Kinder in der Stadt festhält.

Während dieser Zeit lernt Augie eine Schauspielerin kennen und sein Schwiegervater kümmert sich um die Enkelkinder. Das Auftauchen des Aliens wirft indes viele Fragen auf. Ohne Frage ist „Asteroid City“ ein Film, der die Meinungen spaltet und alles ist, nur kein Streifen für die breite Masse. Während einige die komplexe Handlung und die tiefen Charaktere loben, finden andere den Film schwer verständlich.

Komplexe, einzigartige Welt weit weg vom Popcorn-Kino

Es ist halt kein Popcorn-Kino, sondern man muss dem Streifen unabdinglich folgen, damit man nicht den Faden verliert. Das Drehbuch ist tiefgründig und stellt die Figuren in den Mittelpunkt, während es gleichzeitig eine komplexe, einzigartige Welt schafft. Am Ende bleibt alles beim Alten, wenn man sich an einen Streifen des Regisseurs Wes Anderson wagt.

Die einen finden seine Filme visuell atemberaubend und voller tiefer Bedeutungen, die anderen können mit seinem speziellen Humor und der oft komplexen Handlung weniger anfangen. Davon abgesehen darf man sich auf einen genialen Cast voller Hollywood-Stars freuen: mit Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum und vielen anderen.

Schlussendlich steht „Asteroid City“ in der Tradition von Andersons bisherigen Werken. Wer sich aber auf „Asteroid City“ einlässt, bekommt einen der interessantesten und fesselndsten Filme des Jahres 2023 zu sehen.

Asteroid City (Universal Pictures Germany) – VÖ: 26. Okt. 23