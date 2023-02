Asterix und Obelix im Reich der Mitte: Neuer Trailer zur Rückkehr der kultigen Gallier – Seit mittlerweile Dekaden begeistern uns nun schon die kultigen Gallier Asterix und Obelix mit ihren tollkühnen Abenteuern. Anfangs in den unvergesslichen Comics und später auch auf der großen Leinwand mit den ikonischen Asterix-Zeichentrickfilmen. Es folgten dann die nicht weniger unterhaltsamen Realverfilmungen um die Gallier.

Die letzte, „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“, liegt aber mittlerweile auch schon wieder über drei Jahre in der Vergangenheit. Nach insgesamt acht Zeichentrickfilmen, vier Realverfilmungen und einem Animationsfilm steht nun mit „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ endlich der fünfzehnte Film um die populären Gallier ins Haus.

Gallier-Abenteuer bald auch in Deutschland

Während der neue Teil in Frankreich bereits mit vollem Erfolg in den Kinos startet, dauert es noch ein wenig, bis Asterix und Obelix auch hierzulande begeistern dürften. Genauer gesagt startet „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ in Deutschland am 18. Mai 2023 in den Kinos. Einen weiteren tollen Einblick in das neue Gallier-Abenteuer gewährt euch nun der neue Trailer zum kommenden Kinohighlight. „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“ entführt euch, wie der Titel es vermuten lässt, ins weit entfernte China.

Im Jahr 50 v. Chr. Wurde dort nach einem Staatsstreich die Kaiserin von China gefangen genommen. Hinter dem Komplott steckt der verräterische Prinz Deng Tsin Qin. Nebenher gelingt es der einzigen Tochter der Kaiserin, Prinzessin Sass-Yi, aus dem Land zu fliehen: mithilfe eines phönizischen Händlers sowie ihrer Leibwächterin. Ihr Ziel ist Gallien, denn sie hofft darauf, dass die heldenhaften Krieger Asterix und Obelix ihr helfen können.

Kurzweilige Story und Fußballstar in Gastrolle

Natürlich sind die beiden Kultgallier direkt bereit, der Prinzessin zu helfen und die Mutter aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Daraufhin beginnt eine lange und abenteuerliche Reise nach China. Und dann wäre da ja auch noch der gute Cäsar, der einmal mehr für Ärger sorgt. Denn auch er ist mit seiner Armee auf dem Weg zum Reich der Mitte, um einen neuen Siegeszug zu starten.

Story als auch die ersten Szenen aus dem Trailer zeigen, dass man sich hier wieder auf ein kurzweiliges und spannendes Abenteuer rund um Asterix und Obelix freuen darf. Dies gilt auch für den namhaften Cast, übernehmen doch einmal mehr Guillaume Canet die Rolle von Asterix und Gilles Lellouche die Rolle von Obelix. Außerdem stehen unter anderem Marion Cotillard, Vincent Cassel und Pierre Richard vor der Kamera.

Als Gaststar kann man sich darüber hinaus auf den schwedischen Fußballstar Zlatan Ibrahimović freuen, der sein Kinodebüt als Römer Antivirus gibt.