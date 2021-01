Assembly Required: Kult-Duo aus „Hör mal, wer da hämmert“ ist zurück – „Hör mal, wer da hämmert“ gehört zu den genialsten TV-Formaten der 90er. Wer kennt sie nicht, diese unvergessene Heimwerker-Comedy mit Timothy „Tim“ Taylor, gespielt vom grandiosen Tim Allen, der zusammen mit seinem treuen Assistenten Al Borland die Handwerker-Sendung „Tool Time“ moderierte.

Zwar müssen Fans weiterhin auf ein echtes Comeback der Kult-Sitcom warten, dafür kehrt das Kult-Duo aber in der neuen Doku-Serie „Assembly Required“ zurück. Dazu gibt es nun auch einen Trailer, der das Heimwerker-Duo Tim Allen und Richard Karn zeigt. Auch wenn es keine neue Sitcom ist, so kommen Fans hier wohl doch auf ihre Kosten, Nostalgiehammer inklusive.

„Assembly Required“, im deutschen „Montage erforderlich“, verrät ja bereits, was euch in dieser Doku-Serie erwartet. Nämlich ein Heimwerker-Format, in dem sie nicht in ihre Rollen als Tim Taylor und Al Borland schlüpfen, sondern in Personalunion auftreten. Quasi ein Real Life „Tool Time“. Dabei muss man auch nicht auf die beliebten Sticheleien der beiden verzichten und diese einzigartige Dynamik, die das Gespann aufbietet.

Es ist offenkundig, dass „Assembly Required“ auf das „Hör mal, wer da hämmert“-Publikum abzielt. Genau deshalb wird jedem Fan bei der Doku-Serie ganz sicher das Herz aufgehen. Die beiden präsentieren in diesem Format allerlei TüftlerInnen aus den USA, die mit ihren selbstgebauten Erfindungen gegeneinander antreten.

Das scheint eine wirklich unterhaltsame Nummer zu werden. Allerdings ist noch völlig offen, ob wir „Assembly Required“ auch hierzulande zu sehen bekommen. In den USA startet die Doku-Serie am 23. Februar 2021 – und zwar beim Sender History. Daher besteht zumindest die Chance, dass wir das Kult-Duo auch im deutschsprachigen Raum erleben könnten, wurden doch bereits viele History-Formate eingedeutscht.

Quelle: filmstarts.de