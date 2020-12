Asphalt Burning: Trailer zum europäischen „Fast & Furious“ – Freunde der benzingetränkten Action ganz im Stile von „The Fast & Furious“ sollten sich unbedingt die kommende deutsch-norwegische Action-Komödie „Asphalt Burning“ vormerken. Denn dieser irre Rennstreifen braucht sich nicht hinter den großen Hollywood-Produktionen zu verstecken.

Regisseur Hallvard Bræin will nach „Børning - The Fast & The Funniest“ und „Burning 2 - On Ice“ nun mit Teil drei „Asphalt Burning“, die überaus erfolgreiche norwegische „Børning“-Reihe auch hierzulande etablieren. Dass es da kein Halten gibt und euch wunderbare PS-Action um die Ohren fliegt, seht ihr im neuen Trailer.

Bereitet euch derweil schon mal auf eine wilde Fahrt vor, schickt der Film seine Boliden doch über die Fjorde Norwegens bis zum Nürburgring in Deutschland. „Asphalt Burning“ punktet zudem mit einem tollen Cast, zu dem auch deutsche Stars wie Alexandra Maria Lara, Henning Baum („Der letzte Bulle“), Kostja Ullmann, Milan Peschel, Peter Kurth oder auch die Country-Rocker The BossHoss gehören.

Auf euch wartet ein spaßiger PS-Actioner mit spektakulären Auto-Stunts, rasanten Verfolgungsjagden, aufgemotzten Supercars und noch mehr Adrenalin. Es geht um Roy, der eigentlich seine Sylvia heiraten wollte. Doch nachdem Roy kurz vorher einen Seitensprung mit Robyn hatte, platzt die Hochzeit. Nur, wenn er die Strecke von der Bergstraße Trollstigen in Norwegen über Schweden und Dänemark bis nach Deutschland als erster zurücklegt, kann er das Herz seiner Verlobten Sylvia zurückgewinnen.

Robyn, die ebenfalls hinter Sylvia her ist, wittert ihre Chance: Auch sie wird das Rennen fahren, um dann im Siegestaumel in die Arme ihrer beeindruckten Herzensdame fallen zu können. Die halsbrecherische Fahrt in getunten Karren wird aber nicht nur von weiteren Widersachern aufgemischt, sondern auch noch von der Polizei, einer Leiche im Kofferraum und erstaunlicherweise auch von der Schlagersängerin Wencke Myhre.

Wie ihr seht, „Asphalt Burning“ ist eine wilde Mischung aus „Fast & Furious“ und „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ und hat das Potenzial, als PS-Action-Komödie Kultstatus zu erlangen. Überzeugen könnt ihr euch bereits ab den 2. Januar 2021, denn dann wird auf Netflix das Gaspedal durchgedrückt.