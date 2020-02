Autor: Erik Rössler

Fans von benzingetränkter Action im Stile von „The Fast & Furious“ sollten sich unbedingt die kommende deutsch-norwegische Action-Komödie „Asphalt Börning“ vormerken. Denn dieser irre Rennstreifen braucht sich allem Anschein nach nicht vor den großen Hollywood-Produktionen zu verstecken. So bewirbt sich der Film mit dem Zusatz „The Fast and the Funniest”. Regisseur Hallvard Bræin will mit dem Ableger „Asphalt Börning“ zudem die überaus erfolgreiche norwegische „Børning“-Reihe auch hierzulande etablieren.

„Asphalt Börning“ schickt seine Boliden dafür über die Fjorde Norwegens bis zum Nürburgring in Deutschland. Zu den Kulissen zählt dabei auch das noch nicht freigegebene Teilstück der A46 inklusive seiner imposanten Nuttlarer Talbrücke. „Das jungfräuliche Autobahnstück unter der Brücke ist gigantisch. Der Kontrast von schnellen Autos und diesen Dimensionen ist beeindruckend“, erklärte Reza Bahar, Produzent der actionreichen Komödie.

Für „Asphalt Börning“ hat man überdies auch namhafte deutschen Stars gewinnen können, darunter Alexandra Maria Lara, Henning Baum („Der letzte Bulle“), Kostja Ullmann, Milan Peschel, Peter Kurth oder auch die Country-Rocker The BossHoss. Auf euch wartet ein spaßiger PS-Actioner mit spektakulären Auto-Stunts, rasante Verfolgungsjagden, aufgemotzten Supercars und noch mehr Adrenalin. Aktuell soll „Asphalt Börning“ am 27. August 2020 in den deutschen Kinos erscheinen.

Kurzinhalt zu „Asphalt Börning“: Der Asphalt brennt, die Reifen drehen rund – in rasendem Tempo und getunten Karren geht es von Romsdal Trollstigen in Norwegen über Schweden und Dänemark bis nach Deutschland zum Nürburgring – dort muss Roy ein Rennen für sich entscheiden – sonst ist seine Verlobte Sylvia futsch. Diese hat der Autofreak ausgerechnet in der Hochzeitsnacht nach reichlich Alkoholkonsum leichtfertig zum Wetteinsatz gemacht. Denn auch Roys Herausforderin Robin steht auf die schöne Braut.

Auf dem aberwitzigen und turbulenten Roadtrip trifft Roy nicht nur auf raubeinige Widersacher und scharfe Bräute, bald ist ihm auch noch die Autobahnpolizei auf den Fersen. Und damit nicht genug: Roy bekommt es gleich mit zwei Namensvettern, dem Importschlager Wencke Myhre sowie einer Leiche im Kofferraum zu tun. Und dann ist plötzlich auch noch sein Wagen weg. Aber Aufgeben ist für Roy keine Option, denn es gilt: „Das Rennen ist nicht vorbei, bevor es vorbei ist.“