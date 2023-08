As They Made Us

As They Made Us: Trailer zum hochkarätig besetzten Familien-Drama – Mayim Bialik, bekannt für ihre Rolle in der Serie „The Big Bang Theory“, präsentiert mit „As They Made Us – Ein Leben lang“ ihr Regiedebüt. Der Film verspricht eine emotional aufgeladene Familiengeschichte und wartet mit einer beeindruckenden Besetzung auf. Dustin Hoffman, Candice Bergen, Simon Helberg und Dianna Agron spielen die Hauptrollen in diesem Werk, das am 26. Oktober 2023 sowohl als DVD als auch in digitaler Form veröffentlicht wird.

Die Handlung

Im Zentrum der Handlung steht Abigail, gespielt von Dianna Agron, die sich als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und Tochter von Eugene (Dustin Hoffman) und Barbara (Candice Bergen) in einer schwierigen Lebensphase befindet. Ihr Vater Eugene ist von einer fortschreitenden degenerativen Krankheit betroffen, die sowohl er als auch seine Frau Barbara nicht annehmen können oder wollen.

Abigails Bruder Nathan, dargestellt von Simon Helberg, hat sich seit vielen Jahren von der Familie zurückgezogen. Als sich die Gesundheit ihres Vaters dramatisch verschlechtert und ihm nur noch wenige Wochen bleiben, unternimmt Abigail verzweifelte Anstrengungen, um ihre dysfunktionale Familie wieder zu vereinen, bevor die Zeit abläuft. Währenddessen sucht sie auch nach einer neuen Liebe und versucht, ein Gleichgewicht in ihrem eigenen Leben zu finden.

Hochkarätige Besetzung und weitere Details

Die Rollen im Film sind mit renommierten Schauspielern besetzt. Dustin Hoffman, Gewinner zahlreicher Auszeichnungen, einschließlich des Oscars, spielt den Vater Eugene. Candice Bergen, die mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, nimmt die Rolle der Mutter Barbara ein. Simon Helberg, ebenfalls bekannt aus "The Big Bang Theory", spielt den entfremdeten Bruder Nathan, und Dianna Agron, bekannt aus "Glee" und "Malavita," übernimmt die Rolle der alleinerziehenden Mutter Abigail.

Mayim Bialik schrieb das Drehbuch zu AS THEY MADE US – Ein Leben lang nach dem Tod ihres Vaters „um die verwirrenden widersprüchlichen Erfahrungen von Trauma und Gewalt mit den liebevollen Eltern in Einklang zu bringen, die meine Eltern in ihren schönsten Momenten waren. Vor allem wollte ich ein Bild von Geschwistern zeichnen, die auf unterschiedliche Weise damit zurechtkommen und letztlich in ihrer Rolle in der Familie Erlösung finden (…).

Dies ist kein Film über meine Familie in ihrer dunkelsten Stunde. Es ist vielmehr eine Erkundung darüber, wie die Dunkelheit tatsächlich vor dem Licht steht und wie die Bande der Familie stärker sind als Trauma und sogar der Tod selbst.“