Arnold: Trailer zur neuen Schwarzenegger Dokumentation – Die so beliebte mittlerweile 75-jährige Action-Kanone ist ein echter Tausendsassa und eine lebende Legende: Arnold Schwarzenegger machte sich nicht nur einen Namen als Actionheld, Regisseur oder Produzent in rund einem halben Jahrhundert im Film-Business, sondern auch als Bodybuilder, Publizist, Unternehmer und sogar als US-Gouverneur.

Arnie kann definitiv auf ein bewegtes Leben zurückblicken – voller Höhen, aber auch Tiefen. Da wurde es einfach mal Zeit für eine große Dokumentation zu diesem einzigartigen Lebenslauf. Die gibt es bald beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen: mit dem schlichten Titel „Arnold“. In der dreiteiligen Doku lässt Arnold Schwarzenegger selbst sein Leben Revue passieren – und das auch sehr selbstkritisch, spricht er dort doch auch über die Probleme in seinem Privatleben.

Ein Mann – drei Leben

This three part documentary series chronicles Arnold Schwarzenegger’s journey from rural Austria to one of Hollywood's most popular movie stars, ever!



Arnold premieres June 7

Zur „Arnold“-Dokumentation hat nun Netflix auch einen Trailer veröffentlicht, der bereits einen guten ersten Einblick auf den Dreiteiler gewährt. Der Vorgeschmack zeigt, dass es überaus persönlich und emotional werden wird. So sagt Arnie im Trailer: „Die Leute werden sich an meine Erfolge erinnern. Sie werden sich auch an diese Fehler erinnern. […]Ich habe meiner Familie genug Leid zugefügt. Ich werde für den Rest meines Lebens damit leben müssen.“

Die Netflix-Doku läuft hierbei unter dem Motto „Ein Mann - drei Leben“ in Form der besagten drei Teile. Die Episoden sind thematisch mit den Titeln Athlet, Schauspieler und Amerikaner unterteilt. In der Dokumentation versucht man dabei all die vielen Höhepunkte des Superstars zu beleuchten, aber auch seine Niederlagen aufzuzeigen.

New poster for the upcoming Arnold Schwarzenegger documentary coming soon to Netflix.



The first trailer debuts tomorrow.

Bereits der Trailer zeigt, dass dies eine emotionale und spannende Arnie-Reise werden könnte – und damit seit dem Imagefilm „Pumping Iron“ aus dem Jahre 1977 die persönlichste Doku rund um das Schwarzenegger-Universum. Wer ein Netflix-Abo besitzt, kann ab dem 07. Juni 2023 alle drei Teile der Doku „Arnold“ sehen.

Trotz seines gesetzten Alters ist Arnold Schwarzenegger noch extrem aktiv und ab dem am 25. Mai 2023 in der neuen Serie „Fubar“ in der Hauptrolle zu sehen.