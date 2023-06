Arnold Schwarzenegger über Bruce Willis: Action-Star würdigt langjährigen Kollegen – Kürzlich sprach Hollywood-Titan Arnold Schwarzenegger anlässlich einer neuen Netflix-Serie in einem Interview unter anderem über seinen langjährigen Wegbegleiter Bruce Willis. Arnie fand für die Action-Ikone („Stirb langsam“) aus den Hochzeiten des Testosteron-Kinos der beiden nichts als würdigende Worte.

Bei Netflix ist nun „Fubar“ gestartet, der erste Action-Serienausflug mit Arnold Schwarzenegger. In dem „Cinema Blend“-Interview zu dem neuen Format wurde Schwarzenegger unter anderem auch um ein Statement zu Bruce Willis gebeten. Nicht zuletzt wohl deshalb, weil Willis aufgrund einer schweren Erkrankung seine Filmkarriere beenden musste – der einstige Action-Star leidet unter einer Form der Demenz, wie mittlerweile bekannt ist.

Arnold Schwarzenegger wörtlich über Bruce Willis:

„Ich finde ihn fantastisch. Er war jahrelang ein riesiger, riesiger Star. Und ich denke, dass er immer als ein großartiger Star in Erinnerung bleiben wird. Und ein freundlicher Mann. Ich verstehe, dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Umstände in den Ruhestand gehen musste. Aber im Allgemeinen, weißt du, gehen wir nie wirklich in Rente. Action-Helden, sie laden nach.“ 2022 wurde die Aphasie-Diagnose von Bruce Willis öffentlich gemacht. Eine Erkrankung, die Menschen ihre Fähigkeit kostet, zu sprechen oder Sprache auch nur verstehen zu können.

Aus naheliegenden Gründen eine besonders schwerwiegende Erkrankung, welche es Bruce Willis überdies unmöglich machte, weiter als Schauspieler zu arbeiten und so für seine Familie zu sorgen. Später ging eben diese Familie an die Öffentlichkeit und erläuterte, dass es sich bei der Aphasie um einen Vorläufer zu einer schweren dementiellen Erkrankung gehandelt habe, welche nun ausgebrochen sei. Bruce Willis lebt derzeit nach Kenntnisstand unserer Redaktion im Kreise seiner Familie, der Zustand gilt als unheilbar.

Quelle: moviepilot.de