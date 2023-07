Arnold Schwarzenegger: Legende bereut Rolle in seinem schlechtesten Film – Der österreichische US-Export kann auf eine gigantische Karriere in Hollywood zurückblicken. Er zählt zu den Legenden des Action-Kinos mit Kultstreifen wie beispielsweise „Conan der Barbar“, „Terminator“, „Predator“ „Total Recall“ oder „True Lies“. Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Zumindest, wenn es nach Arnold Schwarzenegger selbst geht. Denn auf eine Rolle hätte er heute gerne komplett verzichtet.

Explizit geht es um das Action-Abenteuer „Red Sonja“ aus dem Jahre 1985, das als einer der großen 80er Kino-Flops gilt, bei etlichen Fans aber heute zu den Kultfilmen dieses Film-Jahrzehnts zählt. In diesem Streifen stand Arnold Schwarzenegger an der Seite von Hauptdarstellerin Brigitte Nielsen vor der Kamera. Rückblickend alles andere als ein Highlight in der Karriere des Muskelprotzes.

„,Red Sonja´ der schlechteste Film, den ich je gemacht habe.“

So verriet Schwarzenegger in einem Gespräch mit „The Independent“, wie unangenehm ihm dieser Film ist. Arnie: „,Red Sonja´ ist der schlechteste Film, den ich je gemacht habe. Wenn meine Kinder mal wieder aus der Reihe tanzen, werden sie in ihre Zimmer geschickt und gezwungen, sich ,Red Sonja´ zehnmal anzusehen. Ich hatte nie allzu große Probleme mit ihnen.“

Nun, diese Maßnahme scheint wohl ihren Zweck zu erfüllen. Wenn es nach den Kritikern ginge, würden sie das wohl durchweg unterschreiben, kam der Film mit Brigitte Nielsen als Kriegerin Red Sonja und Arnold Schwarzenegger als Kalidor doch nie gut weg. Unter Fans ist das wie erwähnt eine andere Sache. Aber den Fantasy-Blockbuster „Red Sonja“ zehnmal am Stück sehen zu müssen, das wäre wohl für die meisten auch zu viel des Guten.

Quelle: filmstarts.de