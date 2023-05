Arnold Schwarzenegger: Hollywood-Ikone könnte sich Marvel-Rolle vorstellen – Mit mittlerweile 75 Jahren zeigt Action-Wuchtbrumme und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger auch im gesetzten Alter keinerlei Ermüdungserscheinungen. So sind aktuell gleich mehrere Filmprojekte in Planung und auf Netflix ist Arnie in der neuen Serie „Fubar“ zu sehen. Im Juni erscheint dazu noch die Doku-Serie „Arnold“ rund um den charismatischen Tausendsassa.

In einem Interview mit dem Magazin „Men’s Health“ sorgte Arnold Schwarzenegger für weitere Schlagzeilen: Als er im Gespräch verriet, dass er sich sehr gut eine Rolle in einem Marvel-Film vorstellen könnte. Es wäre tatsächlich eine Premiere, schließlich war Arnie bis dato noch nicht im Marvel Cinematic Universe (MCU) zu sehen, so wie beispielsweise sein Action-Kollege Sylvester Stallone in der „Guardians of the Galaxy“-Reihe als legendärer Ravager-Captain Stakar Ogord.

Bei passender Rolle Engagement im MCU-Universum vorstellbar

Wenn die Rolle passen würde, wäre Schwarzenegger also für eine Rolle im großen Marvel-Filmuniversum zu haben. Eine Ankündigung, die Fans durchaus mit Begeisterung auffassen. Seine letzte Rolle in einem Superhelden-Streifen hatte Schwarzenegger übrigens im DC-Film „Batman & Robin“, wo er als Mr. Freeze zu sehen war. Doch das liegt schon sehr lange zurück, mittlerweile 26 Jahre.

Man kann also gespannt sein, ob Arnie tatsächlich in der Zukunft im MCU zu sehen sein wird. Bis dahin können sich Fans auf all seine aktuellen und zukünftigen Projekte freuen. Neben der erwähnten Serie „Fubar“ sowie der „Arnold“-Dokuserie, wird Arnold Schwarzenegger im Action-Film „Kung Fury: The Movie“ zu sehen sein.

Auch Conan-Comeback noch ein Thema

Dies an der Seite von Michael Fassbender und … David Hasselhoff. Hinzu kommen der Action-Thriller „Breakout“ sowie die Westernserie „Outrider“, wo Arnie nicht nur ausführender Produzent ist, sondern auch die Hauptrolle übernehmen soll. Darüber hinaus steht ja noch ein Comeback in einer seiner legendärsten Rollen im Raum, nämlich als Conan, der Barbar.

Wie es um „The Legend of Conan“ steht, verriet Schwarzenegger erst kürzlich dem „The Hollywood Reporter“: „Er befindet sich seit zehn Jahren in der Schwebe. Malmberg besitzt die Rechte. Er kommt zu mir und sagt: ‚Oh, ich habe einen Deal mit Netflix‘, und wenn wir Netflix fragen, wissen sie nichts davon. Das ist eines dieser verrückten Dinge. Ich hoffe, dass er das klären kann. Ich denke, man macht es wie bei ‚Erbarmungslos‘, wo das hohe Alter eine wichtige Rolle spielt.

Es gibt ein großartiges Drehbuch, das John Milius geschrieben hat, und auch andere haben eines geschrieben. Die Geschichte ist da. Es gibt Regisseure, die sie umsetzen wollen. Aber er hat die Rechte, und solange er nicht die Rechte für einen oder zwei Filme oder für das Franchise verkauft, kann man nichts dagegen tun.“

Quelle: kino.de