Arnold Schwarzenegger: Ende einer Action-Ära inklusive Terminator-Kritik – Er ist eine lebende Legende, die es von Österreich bis nach Hollywood schaffte und in seiner jahrzehntelangen Karriere unvergessliche Filme bescherte. In dieser zeigte Arnold Schwarzenegger nicht nur, dass er mit Karacho-Action glänzen konnte, sondern auch mit humoristischen Rollen oder eben tragisch-traurigen Figuren.

Doch letztendlich verbinden die meisten Fans mit Arnie seine ikonische Rolle in der nicht minder ikonischen „Terminator“-Action-Reihe. Bis dato gab es mit Schwarzenegger ganze sechs Filme zu sehen, wobei der letzte erschienene Teil, „Terminator 6: Dark Fate“ aus dem Jahr 2019, massiv floppte. Seit dem Kinounglück wurde es still um das Sci-Fi-Franchise und es gilt mehr oder weniger als tot. Doch Totgeglaubte leben bekanntermaßen länger, gerade im Hollywood-Universum.

„Das Franchise ist nicht fertig. Ich bin damit fertig.“

Dies trifft allerdings nicht auf Arnold Schwarzenegger zu: Denn die Schauspiellegende bestätigte nun so deutlich wie noch nie, dass ihre „Terminator“-Reise endgültig vorbei sei und so eine Action-Ära endet. Doch nicht nur das, auch übte Arnie harsche Kritik an den letzten beiden „Terminator“-Teilen fünf sowie sechs.

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ sagte Arnold Schwarzenegger jedoch auch, dass sein Aus nicht bedeutet, dass damit die „Terminator“-Reihe sterben muss: „Das Franchise ist nicht fertig. Ich bin damit fertig. Ich habe die Nachricht laut und deutlich verstanden, dass die Welt nun etwas anderes sehen will, wenn es um ‚Terminator“ geht. Jemand muss also mit einer großartigen Idee kommen.“

„Das wussten wir schon vorher, weil sie einfach nicht gut geschrieben waren.“

Schwarzenegger weiter: „Der Terminator war weitgehend für meinen Erfolg verantwortlich, deshalb habe ich ihn immer sehr gern gesehen. Die ersten drei Filme waren großartig. Bei Nummer vier [Salvation] war ich nicht dabei, weil ich Gouverneur war. Der fünfte [Genisys] und der sechste [Dark Fate] waren für mich nicht ganz so erfolgreich. Das wussten wir schon vorher, weil sie einfach nicht gut geschrieben waren.“

Somit werden wir Arnold Schwarzenegger sicher nicht mehr in einem „Terminator“-Film sehen. Dafür ist der ewig emsige Schauspieler aber in allerlei anderen Projekten aktiv. So wird am 25. Mai 2023 die Action-Serie „Fubar“ auf Netflix starten. Kurze Zeit später gibt es dann noch die Netflix-Dokuserie „Arnold“ obendrauf, die ab dem 7. Juni 2023 dann beim Streaming-Dienst zu sehen sein wird. Zudem arbeitet Arnold Schwarzenegger derzeit am Action-Thriller „Breakout“.

