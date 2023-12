Arnold Schwarzenegger: Ein 100-Millionen-Dollar-Epos, das nie realisiert wurde – In den frühen 1990er Jahren gab es Pläne für ein potenziell historisches Filmepos, ein Projekt, das die Kinoindustrie revolutionieren hätte können. Im Zentrum dieses Vorhabens standen zwei gigantische Namen der Filmbranche: Regisseur Paul Verhoeven, der für seine visionären Werke bekannt ist, und Arnold Schwarzenegger, die Ikone des Actionfilms.

Dieses Duo, das zuvor bereits mit der Verfilmung von Philip K. Dicks „Total Recall“ Erfolge feierte, wollte sich in einem weiteren Projekt vereinen, das den Titel „Crusade“ tragen sollte. Ein Vorhaben, das leider nie verwirklicht wurde. Nach dem großen Erfolg von „Total Recall“ im Jahr 1990 und Schwarzeneggers weiterem Blockbuster „Terminator 2“, war der österreichische Schauspieler auf dem Gipfel seiner Karriere.

Risiko eines kommerziellen Misserfolgs immens

Verhoeven, der durch den Erotikthriller „Basic Instinct“ (1992) ebenfalls in der Filmindustrie hoch im Kurs stand, hatte bereits mit „Fleisch und Blut“ (1985) seine Affinität für düster-brutale historische Stoffe unter Beweis gestellt. „Crusade“ sollte in diese Richtung gehen, ein blutiges Historien-Epos, das an Werke wie „Königreich der Himmel“ erinnert. Das geplante Budget für „Crusade“ war mit 100 Millionen US-Dollar enorm, ein Betrag, der damals noch ungewöhnlich hoch war.

Das Risiko eines kommerziellen Misserfolgs war für die Produzenten jedoch zu groß, und so erhielt das Projekt nie das notwendige grüne Licht für die Produktion. Dies hinterließ nicht nur bei den Filmemachern, sondern auch bei den Fans eine spürbare Enttäuschung. Das Drehbuch zu „Crusade“, das inzwischen online verfügbar ist, weist Parallelen zu „Gladiator“ auf, wobei der Inhalt noch brutaler als in „Die Passion Christi“ beschrieben wird.

Auch Robert Englund sollte dabei sein

Schwarzenegger hätte in diesem Film eine ähnliche Rolle wie in „Conan der Barbar“ übernommen, was die Vorfreude der Fans nur noch steigerte. Neben Schwarzenegger sollte auch Robert Englund, bekannt als Freddy Krueger aus der „Nightmare On Elm Street“-Reihe, eine Hauptrolle in „Crusade“ spielen. In einem Interview mit Dread Central erwähnte Englund seine frühere Zusammenarbeit mit Schwarzenegger und drückte seine Begeisterung für das nie realisierte Projekt aus.

Letztendlich führten die getrennten Wege von Verhoeven und Schwarzenegger zu unterschiedlichen Projekten. Während Schwarzenegger mit „True Lies“ einen weiteren Erfolg verbuchen konnte, erlitt Verhoeven mit „Showgirls“ zunächst einen kommerziellen Misserfolg, der jedoch im Laufe der Zeit zum Kultfilm avancierte.

