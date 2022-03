Arnold Schwarzenegger: Actionklassiker kommt als Serie auf Netflix – Welcher Arnie-Fan erinnert sich nicht an die Actionkomödie „True Lies – Wahre Lügen“ aus dem Jahr 1994 von Regielegende James Cameron. Damals bildete Arnold Schwarzenegger zusammen mit Jamie Lee Curtis ein kongeniales Traumpaar.

Geschlagene 28 Jahre später bringt die österreichische Filmikone eben jenen Kultfilm der 90er zurück. Aber nicht mit einem Remake oder einem Nachfolger, sondern als Serie. Richtig gelesen: „True Lies“ kommt in Episodenform – und zwar beim Streaming-Giganten Netflix. Arnie schlüpft in der Serie dabei persönlich einmal mehr in die Rolle des Geheimagenten Harry.

Vater-Tochter-Plot

In der „True Lies“ Netflix-Serie wird Arnie aber frische Unterstützung erhalten. Demnach tritt Harrys Tochter auf den Plan, die in die Geheimagenten-Fußstapfen ihres Vaters treten will. Für wen „True Lies“ Neuland ist, nachfolgend der Plot zum 90er Action-Klassiker: Wenn jemand ein Doppelleben führt, ist alles für ihn doppelt so gefährlich – diese Erfahrung muss Top-Spion Harry Tasker am eigenen Leibe machen, als seine Familie in den Kampf gegen eine internationale Terroristenbande hineingezogen wird.

Jahrelang konnte er tagsüber die Welt retten und abends gegenüber seiner Frau Helen die Scheinidentität eines langweiligen Computerhändlers aufrechterhalten. Doch als auch sie unter wahnwitzigen Umständen zur Geheimnisträgerin wird, bricht der Berg der Lügen, Verdächtigungen und Missverständnisse donnernd in sich zusammen. Und Harry weiß, dass nun die Stunde der Wahrheit gekommen ist.

Arnold Schwarzenegger Doku-Reihe auf Netflix

Leider gibt es zur „True Lies“-Serie noch keinen Starttermin auf Netflix. Dafür wurde aber bekannt, dass Netflix anlässlich des 75. Geburtstages von Arnold Schwarzenegger im Laufe des Jahres eine dreiteilige Arnie-Doku-Reihe veröffentlichen wird.

Quelle: chip.de