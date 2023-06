Arnold Schwarzenegger: Action-Titan zementiert bei Netflix Riesen-Erfolg – Das Leben, die Schauspiel- und Bodybuilding-Karriere einer Ikone wie Arnold Schwarzenegger sind an Rekorden alles andere als arm. 75 ist der Mann mittlerweile, doch aufhören will er nicht. Er arbeitet nun bei Netflix wie unlängst auf augenzwinkernde Weise in einem Video bekanntgegeben, an der Action-Sparte des Streaming-Giganten. In zwei Formaten ist er dort zu sehen – und stellt mit beiden einen Rekord bei dem Anbieter auf, der es in sich hat und den es so nie gab.

Einerseits gibt es eine dreiteilige Dokumentation über Leben und Wirken Schwarzeneggers, die auf den bezeichnenden Titel „Arnold“ hört, bei Netflix zu bestaunen. Andererseits hat Arnie eine neue Actionserie bei dem Anbieter: In „FUBAR“ spielt er selbst die Hauptrolle. Es sind eben diese beiden Titel, denen Schwarzenegger den Rekord verdankt – denn beide führen mit in der Top-Ten-Liste der Formate bei Netflix an. Kein Star vor ihm konnte dies Wirklichkeit werden lassen – er macht somit satte 20 Prozent der erfolgreichsten Netflix-Inhalte im Alleingang aus.

Und das sind sie:

Bei „Arnold“ wird der Werdegang der Steirischen Eiche verfolgt: Ein österreichischer Bodybuilder, der den internationalen Durchbruch schaffte, als Actionfilm-Ikone Filmgeschichte schrieb und schließlich zum Gouverneur von Kalifornien wurde. In dem Format kommen Zeitzeugen und Wegbegleiter Schwarzeneggers zu Wort, „Chip“ nennt hier große Namen wie James Cameron, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Sylvester Stallone und Jay Leno.

Die Actionserie „FUBAR“ dreht sich hingegen um Emma (Monica Barbaro), die als junge Agentin bei der CIA tätig ist. Sie muss eine Bombe aufspüren, erfährt, dass ein Agent sie dabei unterstützen wird. Sie begreift jedoch zu ihrem Schrecken, dass es sich bei um ihren eigenen Vater handelt. Diesem wiederum war nicht klar, dass der CIA-Agent, dem er zur Seite stehen soll, die eigene Tochter ist. Nun müssen sich die beiden zusammenraufen, um die gefährliche Mission gemeinsam zu Ende zu bringen.

Wenig überraschend sind beide nicht besonders begeistert darüber:

Professionalität und Familienprobleme vermengen sich bald – mit umso mehr Unterhaltungswert für den Zuschauer. Arnold Schwarzenegger zeigt also auch mit 75 Jahren, dass seine Inhalte höchst gefragt sind – mit dem neuen Netflix-Rekord dürfte der Actionstar das noch weiter zementiert haben, man darf gespannt sein, ob der Streaming-Gigant uns noch mehr Arnie-Material liefert. Schließlich warten unzählige Fans noch immer auf weitere Barbaren-Abenteuer mit „King Conan“.

