Arnold Schwarzenegger: Action-Ikone spricht über großen Fehler – Auf Netflix startet am 7. Juni eine Dokumentation, die sich dem Leben und Schaffen einer der wenigen noch verbliebenen großen Action-Ikonen unserer Zeit widmet: Arnold Schwarzenegger.

Im Zuge dessen gewährt der Hollywood-Gigant Fans und Interessierten einen intimen Einblick in sein Leben, berichtet darüber, wie er vom Mister Universum zum Leinwandstar wurde, um dann schließlich sogar auf die politische Bühne zu wechseln, und teilt mit den Zuschauern auch Momente, die er zutiefst bereut.

„Die Leute werden sich an meinen Erfolg und auch meine Fehler erinnern“, weiß der gebürtige Österreicher, der nicht mit Selbstkritik hinter dem Berg hält:

„Ich habe meiner Familie Kummer bereitet. Und ich werde damit bis zum Rest meines Lebens leben müssen.“

Der inzwischen 75-Jährige bezieht sich dabei auf den Fremdgeh-Skandal im Jahr 2011, der seine 25-jährige Ehe mit John-F.-Kennedy-Nichte Maria Shriver beendete. Seinerzeit hatte Schwarzenegger ein Verhältnis mit seiner Haushälterin, und mit dieser sogar ein Kind gezeugt.

Immerhin ist es aber gelungen, im Laufe der Zeit ein relativ gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau, seinen vier ehelichen Kindern und seinem unehelichen Sohn aufzubauen.

Letzterer eifert seinem Vater sogar nach, hat sich mit seinen nunmehr 25 Jahren selbst bereits beachtliche Muskelpakete antrainiert und strebt nun seinerseits eine Karriere in Hollywood an.

Die Netflix-Doku wird drei Folgen umfassen, und den Werdegang des Stars nachzeichnen, der als Junge aus Graz einen kometenhaften Aufstieg in der Bodybuilder-Szene hinlegte und sich mit Fleiß, Ehrgeiz und sportlichem Einsatz auch in Hollywood etablieren konnte – so gut sogar, dass er später zu einem der beliebtesten Politiker der USA avancieren sollte.

