Army of the Dead

Army of the Dead: Trailer zum Zombie-Gemetzel – Im Jahr 2004 schuf Regisseur Zack Snyder mit der Neuverfilmung des Zombie-Klassikers „Dawn of the Dead“ einen neuen Hype um die Untoten. Nach satten 17 Jahren legt er nun endlich nach – mit der Verfilmung des gleichnamigen Max-Brooks-Romans „Army of the Dead“.

Es ist ein Megaprojekt, das sich Netflix rund 100 Millionen US-Dollar hat kosten lassen. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr nun im ersten echten Trailer zu „Army of the Dead“ sehen. Im neuen Actioner geht es mitten hinein in die Zombie-Epidemie nach Las Vegas. Mittlerweile wurde das Zockerparadies aufgegeben und den untoten Horden überlassen.

Kein Grund für den draufgängerischen Scott Ward und dessen Gruppe von Söldnern, nicht nach Vegas zu gehen. Denn die Gruppe hat den irren Plan gefasst, einen historischen Raubzug zu starten. Schließlich liegen dort in den Casinos noch Unmengen an Geld. Nur bewacht von einer Armee von Untoten.

Doch die erweisen sich als gute Bewacher, weshalb ein wahres Gemetzel auf die Zuschauer wartet. Nach dem Trailer wird auch schnell klar, dass man hier in die Vollen geht und es ziemlich blutig und brutal wird, auch wenn man in den Szenen bereits sehen kann, dass dies nicht ohne Augenzwinkern verfilmt wurde.

Genrefans dürften daher nicht nur einen bildgewaltigen, sondern auch überaus unterhaltsamen Zombie-Horror zu sehen bekommen. Mit einem illustren Cast, gehören neben Dave Bautista in der Hauptrolle unter anderen auch Ella Purnell, Omari Hardwick, Chris D’Elia, Hiroyuki Sanada, Raul Castillo, Nora Arnezeder und Matthias Schweighöfer zur Besetzung.

Einen Starttermin hat „Army of the Dead“ auch schon: So wird das Zombie-Gemetzel am 21. Mai 2021 Premiere auf Netflix feiern.

Quelle: blairwitch.de