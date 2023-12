Area 51 - Das Alien-Portal: Trailer zum kommenden Trash-SciFi-Horror – Fans, die auf Science Fiction, Außerirdische und vor allem Trash-Streifen abfahren, dürfen sich freuen. Denn mit dem kommenden Streifen fürs Heimkino „Area 51 - Das Alien-Portal“ bekommt man alles zusammen serviert.

Regisseur Rhys Frake-Waterfield, bekannt für seine unkonventionellen Trashfilme wie „The Killing Tree“ und „Winnie the Pooh - Blood and Honey“, verspricht mit seinem neuesten Werk eine weitere Achterbahnfahrt des Sci-Fi-Horrors. Der Film, der in der berüchtigten Area 51 spielt, versetzt in eine Welt voller unerwarteter Wendungen und außerirdischer Bedrohungen.

Von gefährlichen Parasiten und furchteinflößenden außerirdischen Kreaturen

„Area 51 - Das Alien-Portal“ dreht sich um ein katastrophales Experiment in der geheimnisvollen Forschungsanstalt Area 51. Trent, gespielt von Scott Chambers, ist der Sohn des leitenden Wissenschaftlers und findet sich plötzlich inmitten einer unvorhersehbaren Alien-Invasion wieder. Gemeinsam mit anderen Überlebenden sucht er Zuflucht in einem Bunker.

Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt: Ein gefährlicher Parasit und furchteinflößende außerirdische Kreaturen sind ihnen auf den Fersen. Neben Scott Chambers, bekannt aus „Megalodon: The Frenzy“, sind auch Toby Wynn-Davies („Escape from Cannibal Farm“), Megan Purvis („It Came from Below“) und Sian Altman („Warhol“) Teil des Casts.

„Area 51 - Das Alien-Portal“ wird am 23. Februar 2024 auf DVD und Blu-ray erscheinen. Wer sich einen ersten Eindruck von diesem wilden Sci-Fi-Horror gewinnen möchte, kann sich den nachfolgenden Trailer reinziehen.

Quelle: scary-movies.de