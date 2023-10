ARD Plus

ARD Plus: Deutsche Kultserie endlich erstmals im Stream – Diese News dürfte Millionen Fans überaus erfreuen. Denn im Streaming-Angebot von ARD Plus landet bald eine der besten deutschen Serien aller Zeiten. Genauer gesagt kann demnächst die Kultserie „Lindenstraße“ erstmals gestreamt werden – und das komplett.

Über einen Zeitraum der nächsten Monate werden alle 1.758 Folgen der Serie hinzugefügt. Den Auftakt bildet die Veröffentlichung der ersten Staffel (Folgen 1–52) am 16. November 2023. Danach wird jede Woche, immer donnerstags, eine weitere Staffel hinzugefügt. Diese Ankündigung ist sicherlich ein Highlight für all jene, die die Geschichten rund um Helga, Gabi, Klaus und viele andere geliebt haben. Aber das ist noch nicht alles.

Zusätzlich kommt ein „Lindenstraße“ Weihnachtsspecial

Pünktlich zur Weihnachtszeit wird am 6. Dezember 2023 ein spezielles „Lindenstraße – Special: 35 Jahre Weihnachten“ gestartet. Dieses Special enthält eine Auswahl von 35 Weihnachtsepisoden der Serie. Als die „Lindenstraße“ am 8. Dezember 1985 erstmals im Fernsehen zu sehen war, hatte niemand erwartet, welchen Kultstatus diese Serie erreichen würde.

Erschaffen von Hans W. Geißendörfer, lieferte die Serie Woche für Woche Einblicke in das Leben der Bewohner des berühmten Straßenzugs Lindenstraße in München. Dabei wurden nicht nur alltägliche Herausforderungen thematisiert, sondern auch aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen.

Bambi-Preis für die „realistische Darstellung des deutschen Alltagslebens“

All dies machte die „Lindenstraße“ zu einer einzigartigen Serie, die den Puls der Zeit in Deutschland abbildete. Im Jahr 1989 wurde sie sogar mit dem Bambi-Preis für die „realistische Darstellung des deutschen Alltagslebens“ ausgezeichnet. Sie gehörte für viele Zuschauer so selbstverständlich zum Sonntagabend wie die Krimireihe „Tatort“.

Mit ihrer Fokussierung auf zeitgemäße und umstrittene Themen konnte die Serie rasch eine loyale Fangemeinde für sich gewinnen. Und so prägte die TV-Serie „Lindenstraße“ 34 Jahre lange die deutsche Fernsehlandschaft.