ARD-Negativrekord: Mieseste Quote aller Zeiten für Kult-Soap – Der öffentlich-rechtliche Sender hat das eine oder andere Format, das schon lange, sehr erfolgreich zum Standardprogramm gehört. Dazu zählt auch seine Kult-Soap „Sturm der Liebe“, die mittlerweile seit geschlagenen 18 Jahren bei der ARD beheimatet ist. Im Schnitt schalten für die Soap heute noch knapp eine Million Menschen pro Folge ein.

Eine ordentliche Marke, wobei vor wenigen Jahren die Einschaltquote für „Sturm der Liebe“ noch bei über drei Millionen lag. Am vergangenen Freitag gab es nun jedoch einen richtigen Schlag in die Magengrube für die ARD. Denn sie mussten eine Negativrekord hinnehmen, der sich gewaschen hat. So sorgte an jenem Tag die „Sturm der Liebe“-Episode für die mieseste Quote aller Zeiten im klassischen TV.

„Sturm der Liebe“-Allzeit-Negativ-Rekord

Laut dem Branchendienst „DWDL“ schalteten gerade einmal rund 890.000 Fans ein, was gleichbedeutend ist für einen Allzeit-Negativ-Rekord. Insbesondere mit Blick auf die werberelevante Zielgruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Hier schauten gerade einmal 10.000 Menschen zu. Die Bilanz von „DWDL“: „Die Quote in dieser Altersklasse krachte auf 0,9 Prozent.“

Wieso es zu der miesesten Quote aller Zeiten kam, mag eventuell an der Ferienzeit liegen, die am vergangenen Freitag noch in allen 16 Bundesländern galt. Allerdings verzeichnet die Kult-Soap „Sturm der Liebe“ seit Jahren schon einen merklichen Rückgang. Hinzu kommt, dass sich das generelle Interesse an Telenovelas seit Jahren auf einem absteigenden Ast befindet.

Was „Sturm der Liebe“ betrifft, so geht es dort natürlich trotz des Quotendesasters weiter. Noch mindestens zwei weitere Jahre, da die ARD zuletzt zwei weitere Staffeln mit insgesamt 330 neuen Folgen bestellt hat. Bavaria Fiction verkündete im letzten Jahr in einer Pressemitteilung: „Bis 2025 ist die Ausstrahlung von neuen Folgen gesichert.“

Quelle: bild.de