Arctic Warrior 2023: Trailer zum knallharten Survival-Serie auf YouTube – Seit Jahren wächst die Fangemeinde von Outdoor-Content immens, insbesondere was die Bereiche Urban Exploring, Survival und Bushcrafting betrifft. Da verwundert es nicht, dass so Survival-Shows wie zuletzt die zweite Staffel von „7 vs. Wild: Panama“ auf YouTube eine wahre Begeisterungswelle auslöste, auf der Millionen von Fans schwammen.

In diesem Jahr steht eine neue YouTube-Serie bevor, die einen ähnlichen Hype auslösen könnte. Die Rede ist „Arctic Warrior 2023“, zu der nun neben der Bekanntgabe aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein beeindruckender Trailer veröffentlicht wurde. Und anders als bei der letzten Staffel von „7 vs. Wild“, geht es hier richtig und knallhart zur Sache. Ein echtes Survival-Format, das ins Leben gerufen wurde vom Ex-Soldat und mittlerweile überaus beliebten YouTuber Otto Karasch (OttoBulletproof).

Er ist übrigens auch der Gewinner der zweiten Staffel von „7 vs. Wild“, der nun aber sowohl für sich selbst als auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern in seinem eigenen Survival-Format eine echte Herausforderung sucht. Denn im „Arctic Warrior 2023“ geht es mitten hinein ins eisige, finnische Lappland, wo wortwörtlich unter arktischen Verhältnissen ums Überleben gekämpft wird.

Hier muss aber keiner für sich alleine kämpfen, sondern bei „Arctic Warrior“ arbeiten zweier Teams zusammen, die ein vorgegebenes Ziel erreichen und dabei fünf Tage lang, in arktischer Wildnis überleben müssen. Wer zuerst durchs Ziel kommt und zuvor durch mehrere Challenges die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt den „Arctic Warrior“. Spannend ist hierbei vor allem die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Insgesamt wird es acht Zweierteams geben, die jeweils mit einem Profi und einem Anfänger besetzt sind. In diesem Fall setzen sich die Profis aus ehemaligen und aktiven Soldaten zusammen, die ihre „Schützlinge“ durch die raue Vegetation Lapplands führen sollen. Hierbei wurden im Vorfeld alle von echten Spezialisten ausgebildet und auf ihre Survival-Tour vorbereitet, da die arktischen Verhältnisse auch die teilnehmenden erfahrenen Profis vor echten Herausforderungen stellt.

Otto zu seiner Bildung der Zweierteams: „Das ganze Konzept ist so gemacht, dass es nicht für Anfänger gemacht wäre. Jeder, der diese Klimazone nicht kennt, wäre hier tatsächlich dem Tode geweiht.“

Der „Arctic Warrior 2023“ dürfte damit eine überaus spannende Serie auf YouTube werden, die mit zu den Survival-Highlights in diesem Jahr werden könnte. Los geht es mit der ersten Episode am 23. April 2023 auf dem YouTube-Kanal von OttoBulletproof. Weiter geht es dann immer mittwochs und sonntags um 17 Uhr mit neuen Folgen. Als Bonus gibt es auch noch insgesamt acht Behind-the-Scenes-Videos zu „Arctic Warrior 2023“, die jeweils immer freitags um 17 Uhr veröffentlicht werden.

Nachfolgend zeigen wir euch alle Kandidatinnen und Kandidaten des „Arctic Warrior 2023“:

Die Profis

Otto Karasch: Organisator, Ex-Fallschirmjäger, Gewinner 7 vs. Wild Staffel 2

Tom: KSK Angehöriger

Philipp: Gebirgsjäger

Sahin: Scharfschütze

Manu: YouTuber, Heeresaufklärer

Mello: Survival-Ausbilder der Bundeswehr

Hauke: Fremdenlegionär

Tatjana: Jägerbataillon 25

Die Anfänger:

Sascha „UnsympathischTV“ Hellinger: Influencer, Creator

Stephan Pütz: MMA-Kämpfer, Extremsportler

Franziska Sieber: Lehrerin, Wildcard-Gewinnerin

Lolomaus: Creatorin, Wildcard-Gewinnerin

„Evil“ Jared Hasselhoff: Musiker, Entertainer

Yvonne Pferrer: Schauspielerin, Reisebloggerin

Gerd Schönfelder: paralympischer Ski-Rennfahrer, Olympiasieger

Alex „Roofless Cat“ Müller: Creator, Abenteurer

Florian „Silent Outdoors“ Penker: Creator, Backup-Kandidat, Wildcard-Gewinner

Quelle: OttoBulletproof