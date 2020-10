Arachnado: Trailer zum Spinnen-Tornado-Film – Am Ende mag vom Hai-Tornado nur noch ein laues Lüftchen geblieben sein, nachdem die „Sharknado“-Streifen weltweit Kultstatus erlangen konnten und dies in Deutschland letztendlich auch den Herren Kalkhofe und Rütten mit ihrer „Schlefaz“-Reihe mit zu verdanken haben. „Sharknado“ ist aber endgültig vorbei. Doch es steht neues, artverwandtes Futter für Trash-Fans bereit: Mit „Arachnado“, einem Wirbelsturm, der aus Spinnen besteht. Hier ist ein Trailer zu dem Trash.

Regisseur des Ganzen ist Dustin Ferguson, der neben „Arachnado“ illustre Meisterwerke wie „Angry Asian Murder Hornets“ verfilmte. Das neue Creature Feature mit dem Spinnensturm soll noch in diesem Herbst bei US-Streaming-Portalen verfügbar sein. Wir dürfen uns wahrscheinlich noch etwas gedulden, bis die Low-Budget-Produktion auch bei uns für Furore sorgen könnte.

Ganz in der Tradition des „großen“ Vorbilds „Sharknado“ der Trash-Meisterhandwerker von The Asylum beginnt auch „Arachnado“ als einfacher Tag in den USA, an dem ein Radiomoderator im Wetterbericht vor einem aufziehenden Wirbelsturm warnt. Was dann folgt, ist ein Tag in der Hölle für jeden, der unter Arachnophobie leidet. Entspannt euch nun also mit dem ersten Trailer, der euch heißmachen wird auf einen wahren Regen an achtbeinigem Getier – oder haltet euch eben davon fern, wenn ihr keine Krabbler sehen könnt.

Quelle: unilad.co.uk