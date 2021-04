Aquarium of the Dead

Aquarium of the Dead: Trailer zur neuen Trashperle mit reichlich Horror-Spaß – Im blutig durchgeknallten Tierhorror-Genre haben wir nicht nur mit den bissigen Flug-Haien aus „Sharknado“ schon einiges Wildes zu sehen bekommen. Mit „Aquarium of the Dead“ kommt jetzt noch abstruseres Material für alle Trashfreunde.

Denn hier trachten Walross, Oktopus und Seestern nach dem Leben ihrer Opfer. Willkommen im Aquarium des Todes voller Zombie-Tiere. Das ist doch mal so herrlich durchgehämmert und sollte jedem Genrefan ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Vor allem, nachdem ihr den ersten Trailer zu „Aquarium of the Dead“ gesehen habt!

Der Film stammt von der Trashfilm-Schmiede The Asylum, die bereits „Sharknado“ zu verantworten hat. Bei seinem neuen Wurf hatte das Team sichtlich Spaß daran, fröhlich von der Konkurrenz zu kopieren. Dazu dieser gewollt bekloppte Plot, der schnell erzählt ist. In einem Aquarium wimmelt es vor mutierten Oktopussen, Seelöwen, Krabben und … Seesternen … ähm, ja.

Die wollen sich an ihren menschlichen Peinigern rächen. Der Grund für die zombifizierten Tiere ist ein wissenschaftliches Experiment, das kräftig in die Hose ging. Verantwortlich für dieses Highlight ist Regisseur Glenn Miller, der zuvor Genreerfahrung mit den Trash-Streifen „Zoombies“ und „Zoombies 2“ sammelte.

In „Aquarium of the Dead“ ist die Hauptdarstellerin übrigens keine Unbekannte. So werden Cineasten Vivica A. Fox wiedererkennen, die bereits in Blockbustern wie „Kill Bill“ und „Independence Day“ zu sehen war. Wer nun Lust auf „Aquarium of the Dead“ bekommen hat, muss sich noch etwas gedulden. Denn das Trash-Feuerwerk erscheint am 21. Mai 2021 per VoD in den USA. Einen deutschen Termin gibt es leider noch nicht.

Quelle: blairwitch.de