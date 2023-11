Aquaman 2: Lost Kingdom: Neuer Trailer vor Kinostart veröffentlicht – Die Unterwasserwelt von Atlantis öffnet erneut ihre Tore, und mit ihr kehrt Jason Momoa als der Titelheld in „Aquaman: Lost Kingdom“ zurück. Die Fortsetzung des beliebten DC-Universum Blockbusters verspricht ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren und stellt neue Herausforderungen für unseren Helden dar. Ein frisch veröffentlichter Trailer gibt einen weiteren spannenden Vorgeschmack auf das, was die Fans im Kino erwartet.

In „Aquaman: Lost Kingdom“ trifft man nicht nur auf den charismatischen Jason Momoa, sondern auch auf andere vertraute Gesichter. Yahya Abdul-Mateen II kehrt als der rachsüchtige Black Manta zurück, und Patrick Wilson schlüpft wieder in die Rolle von Orm. Die Fortsetzung knüpft an die Ereignisse des ersten Films an und führt die Geschichte in neue Tiefen. Im Mittelpunkt steht unter anderem die erneute Konfrontation zwischen Aquaman und seinem Erzfeind Black Manta.

Jede Menge Stars unter Wasser

Mit einem mysteriösen schwarzen Dreizack ausgestattet, der unvorstellbare Kräfte birgt, ist Black Manta gefährlicher denn je. Sein Ziel: Rache für den Tod seines Vaters zu nehmen. Um diesen mächtigen Gegner zu besiegen, sieht sich Aquaman gezwungen, eine Allianz mit seinem Halbbruder Orm einzugehen. Neben Momoa, Abdul-Mateen II und Wilson, bereichern Amber Heard als Königin Mera und Nicole Kidman als Atlanna, Aquamans Mutter, erneut den Cast.

Weitere Rollen übernehmen Dolph Lundgren als König Nereus und Randall Park als Dr. Stephen Shin, die die vielseitige Besetzung des Films abrunden. Die Regie des Films liegt erneut in den Händen von James Wan, der auch am Drehbuch beteiligt war. Das Skript stammt aus der Feder von David Leslie Johnson-McGoldrick und basiert auf einer Geschichte, die gemeinsam mit James Wan, Jason Momoa und Thomas Pa’a Sibbett entwickelt wurde.

„Aquaman: Lost Kingdom“ pünktlich zu Weihnachten

Auch der neue Trailer zu „Aquaman: Lost Kingdom“ deutet auf ein episches Abenteuer hin, das sowohl alte als auch neue Bedrohungen in den Vordergrund rückt. Alle Fans dürfen dementsprechend gespannt sein, wie sich die Geschichte weiterentwickelt und welche Überraschungen auf sie warten. „Aquaman: Lost Kingdom“ erscheint rechtzeitig zum Weihnachtsfest am 21. Dezember 2023 in den deutschen Kinos.