Apocalypse Now

Apocalypse Now: Film-Klassiker kommt zurück ins Kino – Das Kriegsfilmmeisterwerk „Apocalypse Now“ von Regie-Legende Francis Ford Coppola gehört bis heute zu den besten Anti-Kriegsfilmen unserer Zeit. Der Streifen aus dem Jahre 1979 fuhr nicht umsonst etliche Titel ein, neben Cannes Goldener Palme waren es vier Golden Globes sowie zwei Oscars.

Nun dürfen sich alle Fans freuen, denn bereits kommende Woche kommt es zum großen Kino-Comeback von „Apocalypse Now – Final Cut“: Im Zuge der „Best of Cinema“-Reihe, wo man noch mal auf der großen Leinwand die eindrucksvolle und bestürzende Geschichte um Lieutenant Willard erleben kann, der inmitten des grausigen Krieges von Vietnam den abtrünnigen und brutalen Colonel Kurtz aufhalten soll.

Visionärer Antikriegsfilm

Dieser wahrlich visionäre Antikriegsfilm besetzt mit allerhand ikonischen Stars wie Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Dennis Hopper, Laurence Fishburne und Harrison Ford, läuft für einen einzigen Tag im Kino. Wer also dieses Kriegsepos im 4K-restaurierten Final Cut in Dolby Atmos im Kino erleben will, sollte sich den 7. März 2023 dick im Kalender anstreichen.

Zu sehen sein wird „Apocalypse Now – Final Cut“ deutschlandweit in rund 300 Kinos, die bei der beliebten monatlichen Kinoreihe „Best of Cinema“ mitmachen. Eine tolle Sache, nicht nur für Fans, um diesen Kultfilm noch mal auf der großen Leinwand neu zu erleben. Sondern auch für alle, die diesen Kriegsfilm-Klassiker noch nie gesehen haben. Denn „Apocalypse Now“ bietet ganz großes Kino. Wer den Film nicht kennt, nachfolgend ein paar Zeilen zum Plot.

Geschichte, die unter die Haut geht

Francis Ford Coppola schleudert euch in das vom Krieg gezeichnete Vietnam im Jahre 1969. Dort ist auch Militärpolizist Captain Willard unterwegs. Seine Mission führt ihn durch die gewaltverseuchten Kampfgebiete Vietnams in Richtung der kambodschanischen Grenze. Er ist auf der Suche nach dem hochrangigen US-Colonel Kurtz. Willards Zeil ist es, Kurtz zu liquidieren, da dieser im Dschungel einen schrecklichen Kult für sich erschaffen hat.Willards lebensgefährliche Mission durch den Wahnsinn und die Absurditäten des Krieges hat Francis Ford Coppola in einem beispiellosen, unter die Haut gehenden Filmepos zusammengefasst, das auf ewig unvergessen bleiben wird.