„Antebellum“ – Film-Kritik – Mit diesem Streifen bekommen Filmfans auf der einen Seite anspruchsvolle Kost, aber auf der anderen einen ebenso spannenden Thriller, der euch bis zur Finalminute nicht loslässt. Mit „Antebellum“ bekommt ihr nämlich einen Anti-Rassismus-Thriller geboten, der so herrlich erfrischend anders aufgezogen wurde.

Im Film geht es um die gefeierte Autorin Veronica Henley. Sie lebt eigentlich ein schönes Leben. Schließlich ist sie sehr erfolgreich, hat einen liebenden Ehemann und eine bezaubernde Tochter. Doch auf ihrer Buchtour schlägt plötzlich das Schicksal zu und die junge Frau findet sich in einem schrecklichen Albtraum wieder.

Veronica erwacht nämlich in einer mysteriösen Parallelwelt, zurückversetzt in das dunkle Kapitel der amerikanischen Geschichte, als Afroamerikaner als Sklaven auf den Baumwollfeldern gehalten werden. Sie wird brutal mit schlimmstem Rassismus und Misshandlungen konfrontiert – und sollte schnellstens einen Ausweg aus diesem irren Horrortrip finden, bevor es für sie zu spät ist.

Was einem Mystery-Horror gleichkommt, entwickelt sich in „Antebellum“ aber zu einem tiefschürfenden und extrem packenden Thriller. Da hier die Produzenten von „Get Out“ und „Wir“ tätig waren, verwundert es nicht, dass auch „Antebellum“ zumindest stilistisch in die Kerbe der beiden genannten Filmgranaten schlägt.

Schließlich verschwimmen auch hier Fiktion und Wirklichkeit, die sich zu einem teils verstörenden Horrortrip auftürmen, die einen zu den Wurzeln des Rassismus in Amerika katapultieren. Ein Film, der obendrein thematisch auch in diesen Zeiten höchste Aktualität besitzt, skizziert der Streifen doch sehr beeindruckend auf seine ganz eigene Art die gespaltene Gesellschaft der USA.

Dies intelligent und erfrischend kreativ in Szene gesetzt, wobei Janelle Monáe in der Hauptrolle glänzt. Das Ganze ist zudem wunderbar effektvoll und überzeugt mit einer dichten Atmosphäre, mit ganz starken Bildern, die im Kopf hängen blieben. „Antebellum“ ist definitiv einer dieser Filme, die man nicht vergisst – und das im positiven Sinne.

Ein außergewöhnlicher Streifen, der mit reichlich Spannung, einer starken Thematik und krassen Wendungen beste Unterhaltung fernab der 0815-Blockbuster bietet.

Antebellum (Leonine) – VÖ: 18. Dezember 2020