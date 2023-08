Animalische Rebellion: Deutscher Kinotrailer von "DOGMAN" veröffentlicht – Der französische Regisseur Luc Besson, bekannt für seine Arbeiten an Filmen wie "Léon – Der Profi" und "Das Fünfte Element", präsentiert seinen neuesten Film "DOGMAN". In der Hauptrolle ist der talentierte Caleb Landry Jones zu sehen, der bereits in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" glänzte. Im Zentrum des Films steht Douglas, gespielt von Jones, ein Mann, der durch die bedingungslose Liebe seiner Hunde Unterstützung findet, gerade dort, wo die menschliche Welt ihn im Stich lässt. Der Film wird am 12. Oktober 2023 durch capelight pictures in den deutschen Kinos veröffentlicht, während Central Film für den Vertrieb verantwortlich ist.

"DOGMAN" in internationalen Filmfestivals vertreten

Die Weltpremiere des Films findet am 31. August 2023 um 21:45 Uhr im Rahmen des offiziellen Wettbewerbs der 80. Internationalen Filmfestspiele von Venedig statt. Dort wird "DOGMAN" um den renommierten Goldenen Löwen konkurrieren. Weiterhin wird der Film das Fantasy Filmfest, welches vom 6. bis 27. September 2023 stattfindet, eröffnen.

Die Handlung von "DOGMAN" beginnt mit einer dramatischen Szene: Bei einer Verkehrskontrolle wird Doug, dargestellt von Jones, blutverschmiert und in einem Abendkleid am Steuer eines Lkw voller Hunde festgenommen. Sein Verhör auf der Polizeiwache offenbart eine Geschichte, die über das Vorstellbare hinausgeht.

Luc Besson, bereits mehrfach für seine Regiearbeit ausgezeichnet, bietet auch in "DOGMAN" eindrucksvolle Bilder, die Hoffnung in der Dunkelheit darstellen. Der Film thematisiert, wie in extremen Situationen Tiere den Menschen Rettung und Trost bieten können. Caleb Landry Jones, der 2021 bei den 74. Internationalen Filmfestspielen von Cannes für seine Rolle in "Nitram" den Preis als bester Schauspieler erhielt, zeigt in "DOGMAN" erneut eine herausragende und möglicherweise preisverdächtige Leistung.